Afectados de COSAVI piden a la PDDH pronunciarse por el caso

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Afectados por el desfalco de COSAVI presentaron este jueves un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde solicitan el respaldo de la institución para las personas que presentan graves problemas de salud.

El vocero de los afectados en el caso COSAVI, Juan José Ortiz, explicó que en ningún medio de comunicación se ha visto a la procuradora, Raquel Caballero de Guevara, pronunciarse por el caso que ha afectado a más de 10 mil personas.

“Eso nos ha motivado precisamente a venir ahora, a que ella ya no tenga argumentos para decir que no está enterada. Hoy le hacemos el conocimiento del caso, la invitamos a ella a pronunciarse, ojalá que no tengamos que esperar 60 días para que ella se pronuncie”, comentó Ortiz.

Los afectados de COSAVI pidieron que la PDDH abra un expediente de oficio ya que se han registrado tres personas fallecidas, debido a enfermedades que no han podido tratarse debido a que no pudieron acceder a sus ahorros.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...