Advierten sobre impacto de ataque de Trump a prensa de EEUU

Washington/Prensa Latina

El ataque constante del presidente Donald Trump a la prensa en Estados Unidos genera hoy un impacto negativo en la confianza pública hacia los medios y fomenta el acoso en línea hacia los periodistas.

Así afirmó Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), quien criticó la retórica de Trump al calificarlos como “enemigos públicos”.

Ello afecta no solo a los grandes medios, sino también a los periodistas independientes y a los medios locales, que son mucho más vulnerables a estos ataques, destacó Ginsberg, citada por el diario hispano La Opinión.

Uno de los casos más recientes -dijo- fue la decisión de la Administración Trump de prohibir a la agencia de noticias Associated Press (AP) el acceso al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One, por no estar de acuerdo con el cambio de nombre que hizo el presidente al Golfo de México.

La directora del CPJ -cuya sede es Nueva York- consideró la medida de “extremadamente preocupante” y alertó que castigar a los medios por informar sobre hechos simplemente porque al gobierno no le gustan es una “ruta hacia la autocracia”.

“Castigar a un medio por informar con precisión es totalmente contrario a la libertad de expresión”, concluyó.

