En administraciones de ARENA a los vendedores los trataron como delincuentes

Yaneth Estrada

@caricheop

La candidata a la alcaldía de San Salvador por el FMLN Jackeline Rivera firmó un protocolo de entendimiento con el Frente Amplio Popular (FAP) que aglutina a trabajadores por cuenta propia, comunidades, profesionales, empresarios, excombatientes, sindicatos, mercados y trabajadores municipales.

“Esta es la organización número 22 que coincide con nosotros, que la alcaldía de San Salvador no puede regresar al pasado, porque cuando llega una nueva administración se pierde el trabajo y llevan otros proyectos”, recalcó Rivera.

Además, la candidata efemelenista se comprometió a crear nuevas plazas comerciales para los vendedores por cuenta propia, garantizar la estabilidad laboral de los comerciantes, propiciar una amplia apertura de diálogo y gestionar créditos blandos a través de una figura financiera municipal.

“En las administraciones pasadas a los vendedores los trataron como delincuentes, los sacaron como delincuentes, les robaron su mercadería, es decir, que los trataron peor que animales y las vendedoras me dicen ahora, ‘mire Jackeline gracias a esta gestión estoy aquí, nosotros no queremos volver a vivir esa pesadilla de ARENA’”, afirmó Rivera.

Sin embargo, cuestionó que ahora el candidato de la oposición dice que va a utilizar la vía del diálogo, “cuando el asesor es la misma persona que masacró a los vendedores”.

“Es decir, a ellos no les importa si usted come o no come, o cómo viven sus hijos, ellos no tienen ningún nivel de sensibilidad y es sencillo, ellos nunca han aguantado hambre, nunca han tenido necesidad. Ellos nunca han tenido precariedad de alimentación, porque solo el que ha vivido la falta del alimento para vivir puede tener un grado de empatía”, recalcó la aspirante a la silla edilicia.



El cascabel al gato

También, Rivera criticó a la oposición por su falta de coherencia y compromiso, “no sé cómo ARENA dice que hará obras, si en esta administración se han realizado más de 800 y ellos solo han votado por ocho, y la mayoría son canchas para niños y jóvenes”.

Miguel Ángel Ruiz, secretario general del FAP, expresó que “como personas que hemos luchado, queremos que nuestra alcaldesa sea una mujer que nos ha dado su apoyo desde la Asamblea Legislativa y nos ha apoyado en todos los frentes donde hemos estado”.

“Nosotros no queremos que venga otro alcalde con otra ideología a querer votar todo el diálogo que hemos construido, a querer imponer, como sucedió cuando la derecha gobernó y fuimos reprimidos, hasta quedar destruidos”, detalló.

Al término del evento, entre consignas, banderas ondeando y aplausos, la candidata del FMLN firmó el acta de entendimiento junto a miembros del FAP para garantizar su efectivo cumplimiento para el período 2018-2021.

Mientras que el documento se enmarca en el compromiso de crear una sociedad más productiva, segura, sostenible, equitativa y justa.

Asimismo, algunos compromisos son garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores por cuenta propia, propiciar una amplia apertura de diálogo y comunicación fluida para resolver la problemática de los sectores asociados a la FAP, dar seguimiento a los espacios de diálogo con los y las lideresas, gestionar oportunidades de créditos blandos a través de una figura financiera municipal que desarrolle el tejido productivo para el micro, pequeño y mediano emprendedor, entre otros.