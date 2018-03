Accidentes de tránsito, principal causa de lesionados en período vacacional

Compartir ! tweet





Oscar López

@DiarioCoLatino

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que hasta las primeras horas del 25 de marzo, se reportaban 37 personas lesionadas, de las cuales, 34 fueron por accidente de tránsito. En comparación con el 2017, las cifras de lesionados aumentó, ya que el año pasado se contabilizaban 21.

Jorge Meléndez, director general de Protección Civil, comentó: “tenemos que hacer énfasis en los accidentes de tránsito, el día de ayer tuvimos un accidente con bastantes personas que se dirigían a

actividades religiosas, chocó un microbús con 12 personas y un pick up con siete personas”.

Meléndez explicó que el conductor del pick up invadió carril, lo que generó la colisión que dejó 15 lesionados y una persona fallecida.

Asimismo, comentó que durante las primeras horas del 25 de marzo hubo un choque que dejó 14 lesionados y otro en San Vicente que ocasionó lesiones en 7 personas.

“Tenemos que hacer un llamado a no sobrecargar los vehículos y el que conduzca con muchas personas sea muy estricto con el reglamento de tránsito”, dijo el director general de Protección Civil.

Hasta las 6:00 a.m del 25 del marzo se contabilizaban 100 incidentes, de los cuales 37 lesionados, tres fallecidos, 47 accidentes y 13 incendios. Las personas fallecidas son por accidente de tránsito,

hasta el momento no se reportan muertes por otras causas.