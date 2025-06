Abogado de Anaya informa que su paradero es desconocido

Samuel Amaya

El paradero del abogado y crítico del Gobierno Enrique Anaya es desconocido, según informó su abogado defensor tras llegar en horas del mediodía de este domingo a la Dirección Central de Investigaciones en San Salvador.

La Policía Nacional Civil informó al abogado Jaime Quintanilla que su defendido no estaba en la Dirección Central de Investigaciones de la calle El Progreso de San Salvador y que desconocen su paradero.

“Estamos peor porque ayer (sábado) aquí estaba y ahora me apersono para saber de su estado y no podemos en vista de que no sabemos dónde está detenido. Me dice que ellos (agentes de la PNC) solamente lo recibieron, pero aquí no es un lugar de bartolinas para tener personas, por lo tanto, él (agente de la PNC) no sabe dónde está”, comentó Quintanilla.

Quintanilla confirmó que estuvo detenido en la Dirección Central de Investigaciones, ayer por la noche. “Se trajo el medicamento con receta médica y eso es lo que nos preocupa más ahorita y eso es lo que yo quería verificar. Más que una defensa técnica es ver su estado de salud, que es lo que más preocupa a la familia. Pero ahora estamos casi en el aire, peor que al inicio, porque no sabemos a dónde está detenido”.

En horas de la noche, del sábado, la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil hicieron allanamiento a cuatro inmuebles propiedad de Anaya y de familia.

