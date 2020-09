¿Y la reactivación cultural de San Salvador?, señor Alcalde

¿Y La Reactivación cultural de San Salvador Sr. Alcalde?

ROBERTO CARBAJAL

Hace una horas el alcalde de San Salvador anunció un plan de reactivación económica para el municipio de la capital que comprende 9 ejes y promete 30 mil empleos tales como Atracción de inversiones, Seguridad, Empleo , Mercado Virtual, Megaobras , Proyectos Educativos , Emprendimiento entre otros con lo cual pretende superar la crisis que ha golpeado el covid 19 a nuestra capital y que presenta más casos de este virus que alcanza alrededor de 3 mil . Sin embargo deja por fuera la reactivación cultural la cual también forma parte del desarrollo de la ciudad de San Salvador , según la OIT uno de los sectores más afectados por esta pandemia han sido la industrias creativas ( arte , entretenimiento, recreación) y lo que costará recuperase pues las actividades de esta índole serán las últimas en reactivarse ya que se trata de eventos públicos que convocan a la población a asistir y ver un espectáculo en vivo,

¿Por qué no tomar en cuenta este sector ? cientos de artistas urbanos, cantantes y músicos, compañías de danza , teatro, arte circense, artes visuales entre otras que están soportando esta crisis con la esperanza que se abran los espacios y puedan llevar entretenimiento y diversión al público de la capital, ¿por que no se aprovecha ya que menciona como eje los Proyectos Educativos e incluir en este espectáculos artísticos? Por supuesto con las debidas normas de bioseguridad , llevar a los parques , plazas y otros espacios, como los mercados móviles que proponen un poco de arte y cultura que devuelva a los capitalinos el goce estético ya se rompió la brecha con el auto cinema lo cual fue exitoso ¿por qué no probar con otras artes ? que tal un auto teatro , auto concierto , u auto circo ; el sector cultural también es un eje importante que debe ser incluido en esta etapa, esto le daría un entorno de atracción a los otras acciones propuestas y motivará a nuevos emprendimientos de las industrias creativas.

El sector artístico-cultural en su mayoría se encuentran en la informalidad y en esta coyuntura sería favorable para darle incentivos que hagan que se incorpore a la actividad de manera inmediata ,San Salvador cuenta con diversos espacios que son parte de la identidad de la ciudad museos, galerías, incluso academias de arte, que aunque son de carácter privado pueden perfectamente bien integrarse a este plan propuesto por la comuna capitalina, colonias que están muy bien organizadas que debido a su ubicación geográfica incentivan al turismo interno .

San Salvador no solo es una ciudad de Centro Comerciales y Mercados , calles llenas de ventas , tráfico congestionado, también debe ser lugar para promover la cultura, el arte , el entretenimiento , ya se demostró con un Centro Histórico renovado con plazas y parques.

Un tanto de actividad cultural enaltecería su ambiente y por supuesto aliviaría a las industrias creativas que necesitan incentivos para reactivarse y deben ser incluidas en este plan Sr. Alcalde.