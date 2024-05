«Una estrella llamada Roque Dalton». Por Mauricio Vallejo Márquez

Bitácora

Por Mauricio Vallejo Márquez

La sociedad salvadoreña, en particular los literatos, mitifican a Roque Dalton. Cada vez que llega mayo lo ponemos en un altar y se convierte en nuestro estandarte para demostrar el ideal de un escritor comprometido.

No resto valor a su obra y mucho menos asombro a su situación, al ser ejecutado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo ERP (cómo se sospecha que pudo suceder también con mi padre). Sin embargo, no podemos dejarnos guiar solo por la emoción y considerar que es el único literario que representa a El Salvador como escritor o como literato con destino trágico, porque de esos existen muchos, y no podemos asegurar que en el futuro no se den más, porque los caminos de la vida son tan inciertos..

Una de las explicaciones que existen para ser tan conocido e identificado como único escritor se debe a su cercanía a Casa de las Américas y sus relaciones con el gobierno cubano. Su desempeño como luchador social y sus temporadas preso, así como la belleza y actualidad de algunos de sus poemas, como El poema de amor.

Cada período histórico tiene sus características y sus representantes literarios. Juan José Cañas; Francisco Gavidia; Salarrué y Claudia Lars; Hugo Lindo, Osvaldo Escobar Velado, Pedro Geoffroy Rivas y Matilde Elena López; Jaime Suárez Quemaìn, Mauricio Vallejo; Amada Libertad y Amílcar Colocho y tantos más que no nombro evidencian que nuestra literatura es una constelación, no un espacio de una única estrella. Por eso no temo al decir que venimos de una tradición en la que la montaña, el fúsil y la pluma convergen.

El valor de la obra literaria es subjetiva, dependerá de conocimiento, gustos e incluso afinidad ideológica. Y tenemos derecho a definir lo que nos gusta o que a partir de nuestro juicio es bueno. Pero, tampoco podemos tomar posturas irreales o falsas. La buena literatura se conoce, se siente y trasciende. Lo cual da puntos al trabajo de Dalton, así como la narración de su vida. Pero eso no debe ser excusa para pensar que solo él existe. Así como tampoco proponerlo como la estrella más poderosa si no conocemos al resto, si no hemos leído al resto.

Roque Dalton es una estrella digna, una más de nuestra constelación. Esperamos que un día tenga justicia por su trágico asesinato, así como el resto de poetas asesinados, y así como esperamos que el futuro no nos brinde más tragedias como estas.

Mauricio Vallejo Márquez Mtro. Licenciado en Ciencias Jurídicas Maestro en Docencia Universitaria Escritor y editor Coordinador Suplemento Cultural 3000