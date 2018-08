¿Y cómo fue que infiltraron al pollo?

Nelson López*

Don Chepito el pelón:

Pues fíjese que yo creo que se la hartaron, perdón, le explico… lo que ocurrió fue que nadie se dio cuenta de la grabadora secreta de alta recepción que metieron entre glúteos y resulta que todo quedó bien grabado en la propia voz del que fuera presidente arenero y de la República, diciendo que había hecho un reparto bárbaro para el partido y todos sus aliados, sin aturrar la cara.

Don Zampotesta el lépero:

Son una lacra estos hijos de la gran piiiiiii que en lo único que pensaron fue en hueviar y solo hueviar como malditos ladrones sin pensar que nosotros los que estamos bien jodidos con las tarjetas de crédito estamos a punto de morir en la soledad, porque ni para recargar el teléfono tenemos y los muy hijos de su madre rellenándose las carteras y sus maletines negros de millones de dólares, mejor no hubieran infiltrado al pollo porque desanima todo esto.

Caralampio el grosero:

Puros gavilanes hambrientos dejándonos caer las hilachas y ellos pegándose las grandes hartadas hasta de pollo crudo sin que ni siquiera podamos reclamar y lo más que podemos hacer es echarles las grandes putiadas por tuit o Facebook, cuando hay wifi, pero ese el colmo que no quieren que nos demos cuenta de todo lo que le falta seguir diciendo al zopilote ese que los tiene temblando como que fueran gelatinas de desperdicios.

Doña Zoila Trabalenguas:

Es que son tres tristes tigres que comían trigo en un trigal donde no cabía la trigonometría y no tuvieron necesidad de los tres tristes platos y cuando se dieron cuenta que ya todo el mundo sabía lo desgraciados que eran los muy malditos tigres entonces tomaron medidas para que ya no se supieran todos los tigres que se siguen hartando trigo del trigal y para colmo siguen ilusionados de que la gente dunda de la cabeza los quiere seguir manteniendo y peleando con solo que les den una piernita del pollo.

Don Domingo el plácido:

No se preocupen mis marachitos, la plata solo se la clavaron el partido, los funcionarios y don Tony, pero a partir de esta semana ya no permitirán que se sepa quiénes más se alivianaron, así que olvídense porque ya no habrá más cámaras ni grabadoras infiltradas y todo lo que sigan diciendo los criteriados y no criteriados será secreto y ya no existirán más chambres, ni videos, ni audios, ni memes, ni caricaturas, ni tuit, ni nadaaaaaa…