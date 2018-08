FGR debe ampliar el caso Saca en vez de darlo por cerrado: Lorenzana

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana afirmó que el proceso en contra del expresidente de la República Antonio Saca puede convertirse en otro acto de corrupción e impunidad si el fiscal general Douglas Meléndez no profundiza en las indagaciones sobre los destinatarios beneficiados con los fondos lavados.

“El fiscal va a tener que tomar una decisión difícil, porque de lo contrario este caso va quedar como una protección, este caso tan sonado de corrupción, va a quedar como un hecho más de corrupción. El desenlace, la forma cómo se está desencadenando terminará siendo un hecho de corrupción… no puede ser que los otros casos, los destinatarios queden impunes”, afirmó.

Lorenzana dijo que la percepción que está dejando en la opinión pública la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) es que no se está indagando a fondo y, por el contrario, se estaría intentando proteger a otras personas que están involucradas en la trama de corrupción puesta en práctica por el expresidente de ARENA y sus funcionarios de confianza.

“El expresidente Saca dice que le entregó primero 400 mil después varios millones al partido ARENA. ¿Lo va dejar así el señor fiscal? Nosotros tenemos confianza que tiene la fortaleza, la voluntad de ir más allá. Porque decir simplemente que va meter preso a Saca un par de años más, pero que ese dinero que le dio a ARENA y ya no hay nada que hacer, yo creo que el fiscal debe demostrar la capacidad de avanzar en esa parte”, afirmó.

Lorenzana advirtió que es preocupante el giro que estaría tomando el caso donde aparentemente se está intentando proteger desde la institucionalidad a personas y entidades que están involucradas, pero que la fiscalía quiere compensar con leves condenas a los procesados.

“¿Y todos estos casos que han sido mencionados, que han formado parte de todo este complejo de actividades delincuenciales va quedar en la impunidad? Nosotros todavía tenemos la confianza de que este proceso va continuar y se va a profundizar, no se puede cerrar el caso simplemente con la condena de una persona que de paso ya aceptó que es culpable. Eso es lo que se está previendo, que se está sospechando que se está tratando de cerrar el caso, sobre todo el resto de personas que están en el entorno de esta operación”, advirtió Lorenzana en entrevista con canal 10.

Por otra parte, Lorenzana dijo que el hecho que la FGR lanzara la versión sobre que la totalidad de los fondos de la partida secreta fueron lavados por el expresidente y sus exfuncionarios ha creado en la población la idea de que si no se recupera la totalidad de esos fondos sería un fracaso para el fiscal general.

“Creo que ahí arranca el problema porque ahora de los más de $300 millones se dice que se podrían recuperar $25 millones y para la población eso no cuadra, para nadie cuadra”, sostuvo.

Además de rechazar de manera rotunda que el Gobierno esté enviando dinero al expresidente Mauricio Funes, Lorenzana dijo que no deja de ser sospechoso que el fiscal Meléndez lance una acusación de ese tipo en momentos en que todas las miradas de la opinión pública están centradas en el caso Saca y en la actuación de la FGR, altamente cuestionada por la ciudadanía.

“Es totalmente falso. El Gobierno no tiene ninguna relación, ninguna comunicación con el expresidente Funes. Este es un tema que también no deja de ser sospechoso, que en el momento que estamos frente a este fenómeno de Saca y en la que más del 70% desaprueba y condena cómo se está gestionando este caso Saca, (el fiscal Meléndez) se tira, se trata de abrir el otro caso (Funes), y eso no deja de ser sospechoso”, afirmó.

Añadió el secretario de Comunicaciones que del gobierno del expresidente Funes respalda lo que se hizo en el tema de los programas sociales, pero que como FMLN tienen una “gran distancia política” con él.

De acuerdo con Lorenzana, incluso en la campaña electoral del 2014, Funes nunca apoyó la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Cerén e incluso emitió un decreto para evitar que sus ministros provenientes del FMLN respaldaran durante ese proceso electoral las actividades proselitistas.

“El expresidente Funes apoyó a Saca en la campaña electoral, pidió al FMLN que hiciéramos alianza con Saca, que apoyáramos a Saca, eso pidió Funes y nosotros lo rechazamos, de tal manera que nos vengan a decir a nosotros que estamos pagándole la vida al expresidente Funes es inaceptable”, aclaró el secretario de Comunicaciones.

El funcionario también se refirió al impacto político generado por el proceso contra Saca y señaló que tanto ARENA como GANA se han visto afectados por las repercusiones del proceso y las confesiones del exmandatario.

Y en el caso de GANA, dijo que su candidato presidencial Nayib Bukele ha, incluso, planteado al partido de derecha la posibilidad de cambiar el color de su bandera por el celeste, como un aparente intento de desligarse del escándalo de corrupción que podría terminar por afectarle.

“Hoy el partido GANA es el instrumento político, es el vehículo también de la candidatura de Bukele, y GANA es un partido que surge en el marco de ese conflicto, es una disidencia de ARENA, un partido de derecha y todos sabemos que en esa configuración de ese partido jugó un papel importante el expresidente Saca, es el creador de ese instrumento y con ese instrumento va Bukele”, señaló Lorenzana.