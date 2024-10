XX Congreso Internacional sobre Derechos Humanos condena la injusticia en el país

Iván Escobar

Con una invocación espiritual ancestral se inauguró la tarde del pasado viernes 25 de octubre del presente año el XX Congreso Internacional sobre Derechos Humanos «Herbert Anaya Sanabria» 2024 y la 8ª Feria del Conocimiento sobre DDHH, reivindicando la memoria de las víctimas del pasado conflicto armado, así como condenando las violaciones que siguen en el presente. Además exigen al Estado no más impunidad e injusticia.

La actividad organizada por el colectivo de DDHH «Herbert Anaya Sanabria», uno de los principales defensores y luchadores social, quie fuera asesinado el 26 de octubre de 1987, por la dictadura y sectores radicales derecha en el país, a quien cada año se le rinde tributo al igual que a todas las víctimas del conflicto en el país.

El Congreso se desarrolló en la Universidad de El Salvador (UES), y concluyó este sábado 26, con las mesas de diálogo y conferencias entre las que se abordaron temáticas como: situación actual de los derechos humanos; impacto en el recorte presupuestario para 2025 en sectores de salud y educación; memoria histórica, crímenes de lesa humanidad y Acuerdos de paz; sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, comentó Gloria Anaya, activista e hija de Sanabria.

Entre los ponentes principales estuvieron: Vidalina Morales, luchadora social contra la minería metálica en Cabañas; Angel Flores, del movimiento indígena MILPA, departamento de La Unión, quien habló sobre las violaciones que enfrentan las comunidades en la costa del Pacífico oriental de nuestro país ante los mega proyectos extractivistas que impulsa el gobierno del presidente Bukele; César Villalona, economista y quien abordó el tema presupuestario y como la actual administración de gobierno no garantiza recursos a Salud y Educación para 2025.

También participaron en esta jornada y como afectados de recientes violaciones a Derechos Humanos, la madre del joven Carlos, desaparecido desde 2022, y que según esta mujer que sigue en las calles buscando a su hijo “ las autoridades no quieren apoyar, incluso nos tildan de opositores, cuando lo que hacemos es exigir un derecho”, explicó Eneyda Abarca, quien añadió que en Congreso les permitió una vez más alzar la voz de denuncia en un país que sigue sufriendo represión.

Un reconocimiento a Santa Marta

Antonio Pacheco, Vidalina Morales, Alfredo Leiva, Francisco Enamorado y Digna Recinos recibieron de parte del Colectivo “Herbert Anaya Sanabria” un reconocimiento especial por su lucha y resistencia ante las violaciones que han enfrentado como comunidad y, sobre todo, la captura arbitraria de sus líderes y defensores ambientes, que después de dos años fueron liberados, recientemente.

Pacheco agradeció el acompañamiento del pueblo en esta lucha, y él como víctima del sistema judicial recomendó que la unidad es fundamental en todo proceso de resistencia.

Mirna Perla entregó el reconocimiento y resaltó la lucha de los pueblos como Santa Marta ante las empresas mineras que buscan explotar los territorios.

La jornada del viernes

El Tata Carlos Zacapa, representante de la comunidad indígena de Nahuizalco, Sonsonate, desarrolló la invocación ancestral, en la cual participaron además tatas de Izalco y Tacuba, así como de otras partes del país, también asistieron a esta primera jornada madres de víctimas del conflicto, líderes sociales, activistas comunales y territoriales, entre otros, que se unieron en una sola voz de condena por las violaciones a derechos que siguen imperando en la actualidad en el país, a todo nivel y contra diversas expresiones sociales.

El Tata Rafael Latin, principal de la Alcaldía del Común Izalco y vocero del Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), resaltó la importancia de este encuentro y que se les permita como comunidad estar presentes en el mismo alzando la voz como afectados por las políticas que se impulsan los territorios desde la invasión española.

El Tata Zarco explicó el significado de la ceremonia y encuentro para esta fecha, en que se apertura este Congreso con el aval de las abuelas y abuelos, y el permiso recibido de los sagrados elementos a quienes se pidió la guía y orientación en este caminar.

Hugo Díaz, Antropólogo y defensor de los territorios ancestrales, compartió una presentación sobre las violaciones que han vivido las poblaciones originarias a lo largo de la historia local, por lo cual recomendó la unidad para enfrentar los diversos problemas.

Mientras que Rafael Moreira, representante de la comunidad Afrodescendiente del país, resaltó también la importancia de un trabajo en colectivo, ya que las poblaciones indígenas y afro han sido las más discriminadas, pero la experiencia de un trabajo conjunto les ha permitido ir ganando espacios y derechos.

A la jornada asistió madre Toñita, fundadora del Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados «Padre Octavio Ortiz» (COMAFAC), y una de las mujeres solidarias con la lucha de Herbert Anaya Sanabria y muchos que fueron víctimas de las fuerzas represivas en el país.

«Herbert, todos los domingos nos daba charlas de derechos humanos, y él nos dijo que nos organizaramos porque teníamos familiares e hijos desaparecidos…nosotros nacimos en 1985», recordó madre Toñita, con 90 años de edad, en referencia a COMAFAC, y sigue firme y solidaria con las luchas sociales.

La jornada de este vienes cerró con grandes expectativas de los presentes, y este sábado la jornada de intercambio y experiencias, análisis de casos en la actualidad, y ha quedado claro que las desapariciones y capturas arbitrarias siguen presentes, aseguraron los organizadores, por lo consideran que el Congreso es un espacio de expresión y denuncias.

Este 26 de octubre se conmemoró el día de las y los defensores de DDHH en el país, y hacer la jornada en la UES» es también recordar a las víctimas de la masacre estudiantil de 1975″, precisó Gloria Anaya. En la jornada del sábado, también se ofreció un saludo de solidaridad con Palestina y los pueblos en resistencia.

