“Es terrible cuando un país acepta lo anormal como normal”: Cardenal Gregorio Rosa Chávez

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

En el país las personas y colectivos ciudadanos viven momentos difíciles, con la vulneración de sus derechos humanos o de sus familiares, como las madres buscadoras de sus hijas o hijos. Los comunitarios ambientalistas encarcelados injustamente y la criminalización de las personas que defienden derechos humanos, manifestó el Cardenal Gregorio Rosa Chávez al describir la actual coyuntura en El Salvador.

“No sabemos de la vivencia de derechos humanos ni de los derechos de las personas a disentir, a su derecho de ser escuchados y su derecho a participar, no tenemos vivencia de eso. Y nos parece normal la vida que llevamos cuando precisamente es anormal en una democracia”, agregó.

“Esta es una idea que me pasa mucho en mi cabeza, al ver a la gente que vive como que no pasa nada, como que todo está bien, cuando no lo es, pero es porque crecimos en esa cultura en que lo anormal parece normal”, expresó el Cardenal Rosa Chávez.

“Una cosa que nunca se dice es que no sabemos como es la democracia. No sabemos ni como vivencia, porque hemos tenido gobiernos militares hasta Duarte (José Napoleón), no crecimos en democracia, los fraudes (electorales) eran normales para nosotros y en esa cultura hemos nacido”, explicó el Cardenal.

El prelado participó, el viernes en el anuncio de la 7a. Peregrinación a la -Cuna del Profeta San Oscar Romero, que se realiza cada año hacia Ciudad Barrios, San Miguel, en los tres primeros días del mes de agosto, por lo cual exhortó a la población a “buscar caminos de justicia, verdad, paz y esperanza”, como fundamentó el Obispo Mártir.

Retrocesos en Derechos Humanos

El cardenal Rosa Chávez, afirmó, que hay hechos tan ejemplarizantes sobre el concepto de democracia y citó las elecciones de Francia e Inglaterra, en la cual, su población “se expresó con toda libertad”, afirmó y por lo mismo, las autoridades han aceptado la decisión de la gente y por su opción en particular.

“Esa es la democracia. Porque la democracia es poder hablar, poder discutir, poder dialogar, poder decidir y también poder participar, aunque esa palabra está prohibida (en el país). Los que queremos otra cosa no podemos participar, somos todos pasivos, no nos permiten expresarnos y aportar, y aquí hay tanta gente maravillosa que podría dar aportes”, consideró el prelado católico.

El religioso agregó que su “mensaje” ante la tumba de Monseñor Romero era un llamado a la participación social de todos, a ser conscientes del entorno que se vive en el país, pero, ante todo, a esforzarse de manera conjunta en presentar propuestas concretas para construir el bien común.

“Un país en donde podamos participar y soñar con algo grande en donde todos seamos protagonistas. Y eso es lo que hay que recuperar del corazón de las personas. Aquí está la inspiración más grande, él entendió eso y nos enseñó a ser ciudadanos conscientes, participantes y también a tomar decisiones a veces, arriesgadas que pueden costar la vida”, reseñó, al referirse a Monseñor Romero.

Equilibrio de Poderes para la justicia en el país

Lo elemental es que haya equilibrio de poderes y que haya una justicia que funcione, indicó el Cardenal Rosa Chávez, al comentar las obligaciones de las instancias del Estado y los organismos de derechos humanos que por mandato constitucional deben monitorear el quehacer del Estado frente a los derechos de la población.

“Quisiéramos que el pobre sea escuchado, tanta gente que sufre sin ninguna esperanza -que sea escuchada- o la que esté luchando por una causa justa, que no se haga así, ya parece normal y eso es terrible, que cuando un país acepta lo anormal como normal”, dijo.

“Por eso hay que seguir recordando las enseñanzas de Monseñor Romero que soñó con una cosa diferente, un país donde todos seamos personas con dignidad, con los derechos y una capacidad de aportar al país. Porque es de todos y no sólo de unos cuantos”, manifestó el religioso.

Destruir la cultura y Borrar la memoria

El cardenal Gregorio Rosa Chávez lamentó, también, la ola de despidos de los empleados del Ministerio de Cultura y otras acciones que consideró, atentan contra el legado histórico que como país debe contar para enrumbar los destinos de la población hacia un bien común.

“Lo de fondo es que la memoria se está destruyendo y sin memoria no hay futuro, porque la cultura es la memoria de un pueblo, las pupusas son parte de la cultura, las danzas, los cantos y trambién las tradiciones religiosas más profundas y Monseñor Romero es parte de esta cultura, sin embargo, están como desvaneciéndose“, argumentó.

Eliminar el elemento cultura “Es como una sociedad sin rumbo, sin brújula, sin sueños, sin esperanzas y es lo que se debe cambiar desde el San Oscar Romero, para recuperar la esperanza de luchas y vivir un país como Dios lo soñó para todos sus fieles creyentes”, puntualizó Rosa Chávez.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...