CODEFAM conmemora 43 aniversario de fundación en Cripta de Catedral

“Monseñor Romero siempre pidió que cesara la represión de la guerra contra la gente que era perseguida, secuestrada o asesinada. Y CODEFAM ha sido una de las comunidades de hermanas y hermanos que ha trabajado desde 1983 por las víctimas desde ese entonces”, dijo Teresa Alfaro, integrante de la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral.

Organizaciones como CODEFAM, COMAFAC y COMADRES fueron fundadas en el marco del conflicto armado de la década de los años ochenta, en El Salvador. Las que fueron integradas en su mayoría por madres, esposas, hijas o familiares de miles de desaparecidos y asesinados, y quienes aún esperan del Estado salvadoreño la verdad, la justicia y resarcimiento a los familiares de las víctimas.

“CODEFAM ha realizado un trabajo bastante sacrificado y establecieron su trayectoria a pesar de todas las adversidades e inseguridades que han vivido, ellas han salido adelante y este día damos gracias a Dios , por estos 43 años de vida testimonial que pesar de todas estas duras circunstancias han sabido mantenerse firmes en su ardua tarea”, reconoció.

“Nos da alegría también reencontrarnos con todas estas personas luchadoras que han entregado mucho de su vida para ofrecerles al pueblo y familias sufrientes su acompañamiento. Nos unimos a esa gratitud para ellas, que en su mayoría son madres que dieron este sacrificio de hijos, esposos y familiares, y esperamos que esa sangre que fue derramada y los desaparecidos, abone en el fruto de la justicia personal y social”, reiteró Alfaro.

CODEFAM 43 años de búsqueda de justicia

“Es un trabajo continuado desde hace 43 años, como Comité de Familiares de Violaciones de los Derechos Humanos de El Salvador “Marianella García Villas” (CODEFAM), y seguiremos hasta encontrar la verdad y la justicia”, señaló Madre Sofía Hernández.

“No podemos tampoco quedarnos calladas con la muerte de Marianella García Villas, una abogada brillante, defensora de derechos humanos, que sufrió una muerte cruel, cuando el ejército la capturó en La Bermuda (Suchitoto), sabemos que la torturaron y fue en el Estado Mayor, esos son los culpables”, agregó Hernández.

Marianella nació en agosto de 1948, se graduó de abogada en la Universidad Centroamericana (UCA), en 1969 integró al Partido Demócrata Cristiano (PDC), y fue diputada en el período 1974-1976, pero renunció al partido en 1980, y se dedicó a trabajar en la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña. Convirtiéndose en la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador ( CDHES).

“CODEFAM no ha dejado de luchar por las víctimas de la guerra y de buscar a los desaparecidos, comenzando en 1983, buscando a los presos políticos y los desaparecidos y Marianella, eso hacía con su trabajo de defensora de derechos humanos y por esto mismo la asesinaron”, refirió.

“CODEFAM conmemora estas fechas porque son importantes y tenemos este -profundo dolor en nuestros corazones- por Marianella, por las víctimas, y es por esto que no podemos dejar de exigir que la verdad y justicia se cumplan, porque son crímenes de Lesa Humanidad, que no prescriben y si no logramos nosotras este objetivo, será la generación que nos sigue quienes lo harán”, aseguró Madre Sofía.

En cuanto al Estado salvadoreño, Hernández indicó que está en deuda con las víctimas del conflicto. A muchas madres que aún tienen vida y guardan la esperanza de saber la verdad y el paradero de sus seres queridos secuestrados por la represión estatal.

“Desde el conflicto venimos buscando a nuestros hijos, hijas, esposos y familiares y queremos justicia. Principalmente, queremos la verdad y que se repare a las víctimas. Y que los culpables pidan perdón -pero ellos-, no otros funcionarios, sino que los que cometieron estos crímenes, los culpables y acepten sus errores y que el Estado los detenga para que guarden prisión”, puntualizó Madre Sofía.

