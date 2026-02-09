Vigilia ciudadana en conciertos de Shakira para denunciar desapariciones y daños ambientales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ciudadanos organizados se concentraron en las afueras del Estadio Jorge el Mágico Gonzáles, donde Shakira ha dado los primeros conciertos, para exponer y denunciar problemas ambientales y sociales, entre ellos las desapariciones y la destrucción de la Finca El Espino y el relleno sanitario de San Francisco Angulo.

El Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya” y Alerta Carlos alzaron la voz estos dos días, para denunciar la construcción de un relleno sanitario en San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una parte de la Finca El Espino.

También, Eneyda Abarca, madre del joven desaparecido, Carlos Ernesto Santos Abarca también participó en las vigilias para exponer la situación de su hijo y denunciar la nula ayuda de las autoridades para encontrar a su hijo. Carlos Abarca desapareció el primero de enero de 2022, en la Colonia Monserrat, San Salvador.

La vigilia la realizan en el contexto de los conciertos de la artista colombiana, Shakira en el estadio. La vigilia es con el sentido de que los problemas sociales y medioambientales tomen relevancia en la agenda de los salvadoreños.

“Shakira, en El Salvador las mujeres luchamos contra las injusticias”, fue una de las consignas que se gritó durante la vigilia; esta acción se suma a la carta abierta que MOVIR colocó en sus redes sociales para pedirle a Shakira que haga reflexionar al Gobierno sobre las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción y los detenidos inocentes.

“En El Salvador, las mujeres sí lloramos. El tema de las desapariciones es una problemática social, la cual es invisibilizada actualmente en nuestro país. La impunidad del ayer sigue siendo la de hoy, la postura de los gobiernos ha sido una postura negacionista”, comentó Eneyda Abarca.

“El derecho de la búsqueda es un derecho fundamental por la Constitución salvadoreña”, enfatizó Abarca, quien a la vez lamentó que las autoridades se nieguen a seguir con la búsqueda del paradero de Carlos.

También, se realizó una procesión de farolitos para resaltar las luchas sociales y medioambientales.

Gloria Anaya, del Colectivo de Derechos Humanos, Herberth Anaya Sanabria, señaló que le dan la bienvenida a Shakira, “conscientes de su sensibilidad ante los problemas sociales que nos aquejan a los pueblos, especialmente ante el sufrimiento de las mujeres, jóvenes, niños y niñas”, por lo cual, su vigilia la trasladaron al Mágico González esperando que la artista colombiana “escuche nuestro clamor”, enfatizó Gloria Anaya.

La vigilia la realizan “ante el abandono de las autoridades hacia las madres de las personas desaparecidas, como lo es el caso del joven Carlos Abarca, ya que su madre lleva 4 años, recorriendo las calles de nuestro país, con el rostro de su hijo, cargando su dolor a cuestas, sola, sin que haya recursos, ni apoyos de las instituciones del Estado para su búsqueda”.

“Ante una política de usurpación y despojo de los territorios en manos de las comunidades históricamente más excluidas de nuestro país, cuyos bosques están siendo talados y nuestros reinos contaminados para favorecer proyectos de muerte en favor de las élites económicas y gentrificación que nos amenaza la vida de todo nuestro pueblo salvadoreño”, comentó Gloria Anaya.

Anaya pidió a Shakira y a los salvadoreños en general que alcen su voz para salvar el Bosque El Espino “último pulmoncito que tenemos los capitalinos y capitalinas, el cual ya ha sido cercado para ser talado”.

También, pidió defender la vida de más de 400 familias, amenazadas por una empresa constructora de un relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, departamento de San Vicente.

Gloria Anaya también pidió que se alce la voz para pedir la liberación de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, denunciante de la corrupción e injusticias en El Salvador. También pidió la liberación de otros “compañeros secuestrados” en las cárceles salvadoreñas.

“Esperando recibas nuestro mensaje y clamor urgente, desde las mujeres que aún lloramos mientras continuamos nuestras luchas en las calles, hasta ser escuchadas”, enfatizó Gloria Anaya en el pronunciamiento dirigido a Shakira.

