Veteranos del FMLN y organizaciones sociales protestan en el penal La Occidental y exigen la liberación de detenidos politicos

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Redacción Nacionales

Sara Moroe

Representantes de organizaciones de veteranos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del departamento de San Salvador, así como integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), se manifestaron frente al Centro Penitenciario La Occidental para denunciar lo que consideran un grave retroceso democrático en el país y exigir la liberación de líderes comunitarios y defensores sociales detenidos.

La acción se enmarca en la conmemoración de la Ofensiva Militar de la guerrilla salvadoreña de 1989 y la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, hitos históricos que los manifestantes reivindicaron como conquistas fundamentales del movimiento popular y campesino para democratizar El Salvador y garantizar las libertades individuales.

Exigencias y denuncia de violaciones a los derechos humanos

Durante la concentración, los voceros expresaron su rechazo al uso prolongado del régimen de excepción, la concentración del poder estatal y la persecución o criminalización de la protesta social. Asimismo, señalaron que las políticas oficiales actuales confunden la obediencia fundada en el miedo con la unidad nacional.

Entre las principales demandas presentadas destacan:

Liberación inmediata de detenidos: Exigieron la libertad de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz capturados entre mayo y junio de 2024, entre los que figuran Atilio Montalvo (comandante Salvador Guerra), José Santos Velásquez, Julio Alfonso Miradimas y el comunicador Luis Alberto Menjívar.

Exigieron la libertad de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz capturados entre mayo y junio de 2024, entre los que figuran Atilio Montalvo (comandante Salvador Guerra), José Santos Velásquez, Julio Alfonso Miradimas y el comunicador Luis Alberto Menjívar. Garantías procesales y judiciales: Demandaron el respeto a la presunción de inocencia, la independencia del Órgano Judicial, el acceso efectivo a la defensa y la sustitución de la detención provisional por medidas alternativas, advirtiendo sobre el deterioro de la salud de las personas procesadas y las constantes dilataciones de las audiencias.

Demandaron el respeto a la presunción de inocencia, la independencia del Órgano Judicial, el acceso efectivo a la defensa y la sustitución de la detención provisional por medidas alternativas, advirtiendo sobre el deterioro de la salud de las personas procesadas y las constantes dilataciones de las audiencias. Garantía de libertades fundamentales: Reiteraron que la seguridad pública no debe ser incompatible con el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Contexto histórico y político

El régimen de excepción, implementado en El Salvador en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, ha sido prorrogado de manera continuada por la Asamblea Legislativa. Si bien el Ejecutivo defiende la medida por la drástica reducción en los índices de homicidios, diversos organismos internacionales de derechos humanos, colectivos de la sociedad civil y sindicatos han documentado miles de detenciones arbitrarias, abusos del debido proceso y situaciones desfavorables dentro del sistema carcelario. La manifestación frente al penal La Occidental refleja la creciente articulación entre veteranos del conflicto armado y plataformas sociales que demandan una salida institucional con apego a la Constitución y el estricto respeto a los Derechos Humanos de los prisioneros políticos.

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