Secretario de Defensa de EEUU desafiante ante posible juicio político

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Washington/Prensa Latina

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó este martes de “un espectáculo político” el intento de destituirlo a través de las acusaciones presentadas en la Cámara de Representantes para el proceso de impeachment.

Hegseth compareció en la primera sesión informativa que tuvo lugar en meses en el Pentágono y un día después de que el congresista republicano Thomas Massie presentara la víspera ocho artículos de juicio político (impeachment) en su contra, cuya votación quizás ocurra en esta jornada.

El jefe del Pentágono solo respondió preguntas de los medios de comunicación de derecha durante la conferencia, en la cual caracterizó el proceso que tratan de aplicarle como resultado de “desacuerdos políticos, no delitos menores, ni traición, ni soborno, ni el tipo de delitos que los fundadores pretendían cuando escribieron la cláusula de juicio político”.

Reiteró su defensa a las acciones militares contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico (en las que murieron más de 240 personas) y dijo que fueron operaciones “legales” y “exitosas”.

Hegseth afirmó que sí está “detrás de cada una” de esas operaciones militares que ha ejecutado por orden del presidente Donald Trump y que “lo volvería a hacer mañana”, pese a la lluvia de críticas de todos los colores que le cayeron por su rol en la guerra contra Irán.

El secretario de Defensa comparó los artículos de juicio político presentados con los esfuerzos para destituir a Trump en su primer mandato. “Hemos visto este espectáculo antes”, subrayó.

Por su parte, el mandatario republicano mantiene hasta el momento su firme apoyo a Hegseth. Tal vez, porque en última instancia, Trump se está defendiendo a sí mismo, según destacó CNN.

El presidente Trump publicó en redes sociales que Hegseth “obtiene una ‘A’ MÁS, MÁS, MÁS” por su defensa contra los intentos de acusarlo.

Massie, miembro saliente de la Cámara de Representantes por Kentucky, expresó la víspera a la prensa: “No lo estamos acusando (a Hegseth) por ser incompetente en su trabajo. De hecho, fue muy eficaz matando estudiantes en Irán; fue muy eficaz llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales”.

Así hizo alusión el legislador al inicio de la impopular guerra de Estados Unidos contra Irán, que, en su primer día de ataques, el pasado 28 de febrero, alcanzó a una escuela donde fueron asesinados más de un centenar de niños. También los bombazos a Teherán mataron al líder supremo iraní el ayatolá Alí Khamenei.

“En estos cargos de juicio político no se argumenta que él sea ineficaz. El argumento aquí es que ha infringido leyes y ha violado la Constitución; esa es la cuestión que planteo a mis colegas”, subrayó Massie.

En las elecciones de hace siete días los votantes impulsaron un tsunami azul. Los demócratas le arrebataron el control de la Cámara de Representantes y el Senado a los republicanos y además obtuvieron otros importantes resultados en comicios estatales y locales.

El balance de poder en el Congreso -cuando todavía se definen conteos- es de 256 contra 165 en la Cámara de Representantes y 54 a 44 en el Senado. El alto costo de la vida y la guerra contra Irán pasaron factura.

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