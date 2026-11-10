El Régimen de Excepción “ya no solo es por la violencia de las maras”: Michelle Sol

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Michelle Sol, ministra de Vivienda afirmó ante los diputados de la Comisión de Hacienda que el régimen de excepción “ya no solo es por la violencia de las maras”, en referencia a casos comunes en los que incurran delitos.

Desde el 2022, el Gobierno y el oficialismo han vendido la idea que el régimen es únicamente para pandilleros; sin embargo, con la declaración de Michelle Sol dejó entrever que la herramienta excepcional también se aplica en delitos comunes.

“Yo quiero hacer un paréntesis y aprovechar este micrófono, en el que ahora, el régimen de excepción ya no solo es por violencia de las maras. Si no, que cualquier vecino, si oye un grito en una casa, en una vivienda puede pedir ayuda para parar y piden ayuda cuando escuchan o ven que alguien está maltratando a una mujer y eso es algo que hay que reconocerlo porque antes se quedaban callados; ahora no, con una llamada van y agarran al hombre maltratador y eso es algo que tenemos que reconocer en El Salvador y una vez más, decirle a las mujeres salvadoreñas que no se tienen que dejar de ningún hombre maltratador y lo denuncie porque esas con prácticas que esta gente tiene que pagarlas de cualquier forma”, dijo la funcionaria en la Comisión.

La afirmación “el régimen de excepción ya no solo es por violencia de las maras”, derriba todo el discurso gubernamental y oficialista sobre que la medida es únicamente para pandilleros. El caso expuesto por Sol puede atenderse sin necesidad del régimen de excepción, pues las autoridades tienen facultades para intervenir en situaciones de flagrancia y proceder con la captura del sujeto.

La declaración de la funcionaria, también refuerza las múltiples denuncias de detenciones arbitrarias en el régimen de excepción, en el que, por medio de denuncias anónimas, se han detenido a personas sin vínculos con pandillas.

El régimen de excepción fue aprobado, por primera vez, el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...