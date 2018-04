Ves y vez son parónimas

Compartir ! tweet





Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista



Se pronuncian igual o parecido, pero son de significado diferente. VES con S al final es un verbo conjugado.

–Tú ves muy mal a los muchachos inquietos.

–¿Ves cómo te han respondido tus estudiantes?

–“Ya ves que ni moverme puedo”

–¿Cómo ves esta propaganda adelantada de candidatos presidenciales?

–Si me ves llorar es porque me ha vencido el dolor de su partida.

–Yo veo y tú ves cómo han cambiado las comunicaciones.

–En nuestro país podría escucharse: ¿Vos ves bien eso que están haciendo los aspirantes a presidente?

VEZ con Z al final es un sustantivo.

–“Una vez ante un médíco famoso

Llegóse un hombre de mirar sombrío”

–Una y otra vez han fallado en contra del inocente.

–Muy rara vez he visto a ese señor tratar bien a sus hijos.

— — — — — — —

VOCABULARIO EN LAS COMUNICACIONES CIBERNÉTICAS.

CIBERNÉTICA: Sustantivo de raíz griega con el significado de “arte o técnica de pilotar una nave”. Es una palabra culta que ahora se aplica a “control de sistemas de comunicación”

INTERNET: Sustantivo propio. Es un acrónimo de “entre” y “net”. Por supuesto una palabra de origen inglés. Su significado: Red controlada de comunicaciones.

–Con el internet tenemos el mundo a nuestro alcance en forma virtual.

–VIRTUAL: Sensación de estar inmerso en un mundo que no es real.

–Una amiguita me dijo que tenía un novio virtual. Por las fotos no se ve mal, me dijo.

ÍCONO no es una nueva palabra, siempre se ha usado, aunque ahora se ha “popularizado”. El significado de ícono es: una imagen, un dibujo que representa algo: un programa, archivos, carpetas u otra cosa.

–Una fotografía de mi madre es un ícono porque es una representación de ella.

En el habla coloquial somos artistas: Hacemos mezclas chistosas de vocablos. La palabrita “lai” es de un novísimo vocabulario que todos los chicos, comparados conmigo, por supuesto usan con regularidad, espontáneamente.

¡Pinche lai! Dicen las chicas (me gusta). Por supuesto que pinche todo salvadoreño la entiende. Se trata de un modismo que significa sencillo, bobo, insignificante o algo así. Esos vocablos se llaman: folclor, jerga, idiotismo, modismo, todo eso.

Estas son Gotitas de ortografía, pero aprendemos divirtiéndonos y por eso traigo a cuentas esa expresión: “pinche lai”

COMUNICARNOS ES LO IMPORTANTE, pero es mejor que lo hagamos con la debida corrección.

De Albert Camus. Francia.

La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor.

Hasta pronto.