Vendedores del mercado San Miguelito desmienten a Bukele

“Durante la inauguración del nuevo mercado San Miguelito, Bukele afirmó que el precio de los locales sería el mismo que tenían antes del incendio de 2021, pero no fue así”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los comerciantes del mercado San Miguelito denunciaron que las cuotas mensuales por los puestos no será la misma que se pagaba antes del incendio, como dijo el presidente Nayib Bukele, el día de la inauguración, que la tarifa de cobro sería la misma de antes.

“La tarifa que los comerciantes pagarán en el nuevo Mercado San Miguelito será la misma que se pagaba antes, para eso se elaborarán contratos formales donde se especifiquen todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes”, reiteró el mandatario en cadena nacional el día de la inauguración del mercado.

Sin embargo, los vendedores que resultaron afectados por el incendio, tienen asegurado su puesto en este nuevo mercado, pero pagando casi el triple de lo que cancelaban anteriormente.

Antes del incendio en septiembre de 2021 la tarifa mensual de cada puesto rondaba los $17, ahora el de menor tamaño tiene una cuota de $60 y los más grandes $90, además del pago de recibo de agua y luz, pero también al pertenecer a la Dirección de Mercados están obligados a declarar IVA y renta.

“Tengo más de 30 años de vender en el mercado, tenemos cuatro años de estar en la calle, ahora que por fin está terminado el mercado, nos resultan con una infinidad de requisitos. El presidente dijo que íbamos a pagar lo mismo que antes del incendio, pero en la realidad no es así, yo agarré un puesto de $90 al mes porque son un poquito más grande”, afirmó una de la comerciantes.

Asimismo, externó que desde un inicio no se les explicó los requisitos como el estar inscritos en el Ministerio de Hacienda para declarar IVA y renta, porque de haberlo sabido no hubiese hecho el proceso pues los pagos son muchos y las ganancias son pocas.

La vendedora dijo que como parte de los requisitos está pagar la primera cuota, han cancelado $90 del mes de septiembre y hasta el momento no han podido instalarse en sus puestos, continúan vendiendo en la calle y las ventas son pocas para pagar esas cantidades de dinero.

“El día de la inauguración los vendedores que entraron fueron seleccionados, el presidente no explicó todas esas cosas que al final nos afectan, he gastado cerca de $150 en lo que va del mes para que me den mi puesto, hoy además de los gastos que tenemos, debemos pagar un contador para que nos lleve las cuentas y declarar el IVA y renta, esto es injusto”, señaló otro vendedor.

El nuevo mercado San Miguelito cuenta con 1,040 locales para diversos comercios con 4 niveles y terraza, el cual formará parte de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), una entidad estatal creada a partir de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, con la que el Ejecutivo centralizará la administración de los mercados y locales comerciales intervenidos por el gobierno en todo el país.

El mercado San Miguelito fue consumido casi en su totalidad por un incendio el 22 de septiembre de 2021, desde entonces los comerciantes permanecen en puestos provisionales, en varias de las calles aledañas.

