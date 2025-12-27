Veinte años de paz, un pueblo de valientes VI

Lucho Diverso
XIII
Uno tiene que ser sincero ante la vida
Reconocer error durante un tiempo
Crear un sueño amado y de prisa
Aquella muerte era un destino
Uno tiene derecho a equivocarse y fallar en el intento
Los tiempos cambian enseña más la calle que los amigos
No pudo ser como en los libros ni siquiera con testigos
Aquella era la vida en la distancia un fusil enemigo erró el tiro
Cuarenta años después anoto un sitio una memoria
La risa contenida vivir es un milagro
Un día más sin nada a cambio
Escribo con paciencia algunos versos
La paz la armonía un signo amable
Recuerdo catedral sin su mural.
XIV
Voluntarios éramos en los combates democráticos
Un día era la patria otra la historia socialista
Ayer destino, bandera ahora, ya nadie se acuerda
Auténtico suicidio de juventudes o lunáticos
Éramos nosotros genuinos estandartes libertarios
Mientras observados por firmes autoritarios
Decidimos un día tomar nuestro rumbo decidido
Aquello mueve a ternura o desprecio iracundo por los otros
En la distancia un salto audaz
Corona permanente infalible
Memorable sitio en nuestra Historia
Locos que locos fuimos
Pensar en haber muerto
Pensar que estamos vivos