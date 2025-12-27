Veinte años de paz, un pueblo de valientes VI

Lucho Diverso

XIII

Uno tiene que ser sincero ante la vida

Reconocer error durante un tiempo

Crear un sueño amado y de prisa

Aquella muerte era un destino

Uno tiene derecho a equivocarse y fallar en el intento

Los tiempos cambian enseña más la calle que los amigos

No pudo ser como en los libros ni siquiera con testigos

Aquella era la vida en la distancia un fusil enemigo erró el tiro

Cuarenta años después anoto un sitio una memoria

La risa contenida vivir es un milagro

Un día más sin nada a cambio

Escribo con paciencia algunos versos

La paz la armonía un signo amable

Recuerdo catedral sin su mural.

XIV

Voluntarios éramos en los combates democráticos

Un día era la patria otra la historia socialista

Ayer destino, bandera ahora, ya nadie se acuerda

Auténtico suicidio de juventudes o lunáticos

Éramos nosotros genuinos estandartes libertarios

Mientras observados por firmes autoritarios

Decidimos un día tomar nuestro rumbo decidido

Aquello mueve a ternura o desprecio iracundo por los otros

En la distancia un salto audaz

Corona permanente infalible

Memorable sitio en nuestra Historia

Locos que locos fuimos

Pensar en haber muerto

Pensar que estamos vivos

