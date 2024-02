VAMOS sostiene que la voluntad popular apunta a que tengan 1 o 2 diputados

Samuel Amaya

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que la voluntad de la gente ha sido dar representación a por lo menos 1 o 2 escaños en la Asamblea Legislativa; sin embargo, el oficialismo se ha apoderado de las elecciones y junto al TSE han montado irregularidades para que Nuevas Ideas consiga más escaños que partidos de oposición. “El trabajo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional, una oposición inteligente, propositiva, que camina con la gente y que mete a la Asamblea sus propuestas”, comentó Ortiz quien aspira a un ocupar nuevamente un curul por San Salvador.

Claudia Ortiz aseguró que la voluntad popular ha sido que VAMOS tendría uno o dos escaños, “lo que no sabemos, es que, si los que están dando órdenes al Tribunal (Supremo Electoral) quieran dejar que esa voluntad popular se exprese o no; sin embargo, como ya lo hemos mencionado, nos mantenemos en este conteo porque creemos que es la forma de dar a lucha en esta cancha electoral”.

También, Ortiz enfatizó que existía una promesa del TSE respecto a la divulgación de información de los resultados electorales; pero más de una semana y los resultados todavía no son públicos. “En ninguna de las elecciones que hemos tenido en los últimos 15 años se ha dejado de conocer en tiempo oportuno los resultados según se van obteniendo, y más aún aquí que vamos teniendo departamento por departamento, no puede ser que sean antes, los partidos políticos, los que se declaren ganadores y no el TSE que de resultados oficiales de un escrutinio”.

La opositora sostuvo que, desde el salón y las mesas del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, se han dado instrucciones para no contabilizar las esquinas de las papeletas y compararlas con la cantidad de papeletas y con la cantidad de firmas en el padrón de firma. “Es una causal de nulidad de la elección que aparezcan más papeletas marcadas que votantes en el padrón de firmas”, sintetizó Ortiz.

Sobre la afluencia de personas que han llegado al Gimnasio Nacional, sobre todo en el turno nocturno, Claudia hizo un llamado al TSE a que salvaguarde la seguridad física de todas las personas que se encuentran en las instalaciones.

“En este salón enorme hay cientos de personas y solo hay una salida, vemos que se manifiestan acá grupos grandísimos de personas, este no es un momento ni un lugar para proselitismo electoral; sin embargo, vemos grupos grandes de personas en este tipo de actividad”, dijo Ortiz en referencia a la militancia de Nuevas que incluso llega sin tener credenciales.

Para Ortiz, sería “gravísimo” que se repitan situaciones como las que se vivió en el estadio Cuscatlán, la noche del 20 de mayo de 2023 donde una estampida humana cobró la vida de al menos 9 personas.