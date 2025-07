Una vida y un legado para  El Salvador: Dra. María Isabel Rodríguez

“Ustedes sabrán cuan difícil resulta hablar luego de escuchar tantas cosas buenas que he escuchado de mí y les agradezco infinito todas esas cosas buenas, y me alegro mucho no haberme muerto antes (risas), hubiese sido triste no escuchar todas esas cosas buenas que me han dicho: Dra.María Isabel Rodríguez

De pie y con prolongados aplausos culminó la audiencia el acto de presentación del libro “María Isabel Rodríguez: Su Vida, sus tiempos“, realizado en el histórico auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES), quienes rindieron el homenaje a una de las más renombradas mujeres salvadoreñas.

“La trayectoria intelectual, científica y humana de la doctora Rodríguez le ha permitido ser reconocida, y se refleja en su libro, cuando leemos el prólogo elaborado por el doctor Salvador Moncada, quien se refiere a ella como una distinguida científica, educadora y política de la república de El Salvador y el mundo”, dijo el rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla.

La doctora María Isabel Rodríguez es una mujer que ha roto paradigmas, siendo la primera Decana de la Facultad de Medicina, la primera Rectora con 2 períodos consecutivos de la Universidad de El Salvador. Así como primera mujer representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y otros campos sociales.

“Para nosotros es un orgullo, dado que en el desarrollo de su vida personal y profesional se cruza entre la academia y la política, dando así aportes significativos en la investigación científica, la salud internacional en OPS/OMS. Y cuando allá en 1972, después de la toma (del campus universitario) es exiliada y se va a México”, reseñó el rector.

No obstante, fuera del país, la doctora Rodríguez “realizó una serie de acciones que le dieron reconocimiento a nivel internacional”, expresó el rector Quintanilla. Destacando sus aportes en el campo de la “medicina social”, que ha impactado a varias generaciones.

“Siendo rectora la doctora Rodríguez defendió con firmeza la autonomía universitaria y trabaóo en la internacionalización de la Universidad de El Salvador, mediante alianzas estratégicas con universidades extranjeras, que ahora seguimos cultivando a través de todo ese esfuerzo de ella”, agregó.

“Reconozco el rol de la doctora Rodríguez en el campo de la medicina social, siendo promotora de una reforma de salud, en donde promovió la atención primaria, equidad y gratuidad de los servicios con un enfoque de derechos, en donde fortaleció los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS), y garantizó el acceso a medicamentos esenciales”, reiteró Quintanilla.

Un libro más que lectura, un aporte para futuras investigaciones

El director editorial del libro, el doctor y científico, Salvador Moncada, nacido en Honduras, quien graduado de la Universidad de El Salvador (UES), colega y amigo de la Dra. María Isabel Rodríguez, es uno de los investigadores más influyentes del mundo, y sobre el evento y la doctora Isabel Rodríguez expresó:

“Este es un día especial, alegre y magno en el lanzamiento del libro en homenaje de nuestra querida Isabel Rodríguez. Hemos trabajado en este libro por dos años intensos, pero agradables, en los que María Isabel nos ha permitido adentrarnos en su vida, en sus intereses, sus logros, su visión del mundo y sus esperanzas”.

“Un trabajo que ha sido interesante, y como en tantas ocasiones su personalidad magnética y su liderazgo han sido elementos aglutinadores y claves del éxito. En donde han participado muchas personas a las que quiero agradecer, la lista es larga de tal manera que sería difícil de hacerlo, porque podría olvidarme de alguno y sería injusto”, mencionó Moncada.

Sobre el libro, Moncada compartió que el grupo de trabajo tuvo la certeza desde el principio que a la doctora María Isabel sólo la podía entender en “todo su significado” si era vista desde el contexto histórico de esos cien años de vida y que calificó “ricos de la historia de El Salvador” y en los que le tocó vivir.

“Decidimos que el libro no fuera un sólo bloque escrito por una persona o un solo grupo, entonces, se decidió que cada capítulo tuviera un tema del cual se ocupa y de tal manera que pudiese ser siempre visto desde un ángulo distinto con el encuentro de nuevos datos históricos”, manifestó.

“Es por eso que el autor o grupo de autores ha sido respetado, yo pienso que lo hemos logrado y como resultado de lo anterior me gustaría pensar, que lo que estamos ofreciendo no es un un libro que se lee y se guarda. No, esperamos que sea de consulta y que sirva por mucho tiempo y despertar intereses e inquietudes”, sostuvo Moncada.

El contenido del libro debe convertirse en “centro de estudio de la realidad salvadoreña” y provoque innumerables estudios de investigación, al compartir que “este sería el mejor homenaje que podríamos hacer los salvadoreños a nuestra querida e insigne María Isabel”.

102 años de vida, su obra y su legado son invaluables

Mientras, Piedad Huertas, Jefa de Oficina de Coordinación de Países y Subregiones de la OPS/OMS, expresó su reconocimiento a la doctora Rodríguez, calificó el libro como “otro logro en la carrera fructífera” de la doctora Rodríguez, ya sea por su aporte a la sociedad salvadoreña y para los salubristas de las Américas.

“Felicidades de parte del equipo de la Organización Panamericana de la salud (OPS) su otra familia y muchas felicidades a tanta alegría que celebramos en este momento. Tuve el honor de leer el manuscristo en marzo, que era su último o penúltimo borrador, y hablamos largo y tendido sobre su paso, funciones y lugares que a lo largo de su vida realizó. María Isabel con 102 años de vida, su obra y su legado son invaluables”, reconoció Huertas.

“Yo veo en ella, a la gran maestra que inicia su lucha desde pequeña, cuando logra estudiar la secundaria porque así se lo propuso, luego María Isabel la médica, cardióloga y científica. A la que el decano del Instituto de Cardiología de México, la confundió con una especialistas en cardiología, gracias a su enorme conocimiento siendo apenas una joven estudiante”, relató Huertas.

Asimismo, resaltó de la vida de la doctora María Isabel su faceta como académica y su lucha por la mejora de la salud a través de la formación de los recursos humanos que atienden a la población, lo que la llevó a ser también la “trabajadora internacional y funcionaria pública”, que rompió esquemas tradicionales.

“Veo en María Isabel, a la primera mujer en lograr diferentes metas en distintos tiempos de su vida. Siendo la primera ministra de salud de su país, la primera decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y la primera Rectora de la Universidad de El Salvador y otras más” refirió.

“Veo a una mujer multifacética, pero enfocada en una visión firme a largo plazo, siempre con la tenacidad de estudiar y seguir adelante rompiendo barreras y que reconoce siempre ante todo el valor de las personas que se han cruzado en su vida y de las cuales ella ha aprendido. Y veo a la mujer feminista que ama y reconoce el valor importante de las mujeres que la apoyaron en su vida, como su madre Conchita y sus tías a quienes -ella llama-, sus otras madres”, compartió Huertas.

Para la Jefa de Oficina de Coordinación de Países y Subregiones de la OPS/OMS, la doctora Rodríguez también ha dejado un legado innegable en los organismos de salud de la región y el mundo.

“Veo en María Isabel a la profesional que ha dejado una huella imborrable en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al haber establecido el Programa de Salud Internacional, por medio del cual, se han formado cientos de profesionales de la salud internacionalmente”, expresó.

“En la conversación que tuve con ella en marzo, reconoció que la OPS fue muy decisiva en el desarrollo de su vida y su carrera, pero también creo yo, que María Isabel fue decisiva en la OPS y en la carrera de muchas personas, su visión por la mejora continuamente los recursos humanos en salud ha sido determinante para la organización. Con 102 años de vida, María Isabel ha estado en muchos países desempeñando muchas funciones muy complejas en tiempos difíciles, pero la mejor manera de conocer en detalle su vida fascinante es leer su libro que captura la atención desde el inicio al fin”, acotó Huertas.

“Gracias a la Vida que me ha dado Tanto”

La doctora Rodríguez también dio sus palabras de agradecimiento al esfuerzo de la edición del libro, al acompañamiento de un grupo de trabajo que junto a ella recopilaron memorias, a los organismos como la OPS y OMS, quienes apoyaron desde el principio la compilación de labor en las Américas y el país, así como a su familia.

“Ustedes sabrán cuan difícil resulta hablar luego de escuchar tantas cosas buenas que he escuchado de mí y les agradezco infinito todas esas cosas buenas, y me alegro mucho no haberme muerto antes (risas), hubiese sido triste no escuchar todas esas cosas buenas que me han dicho”, dijo.

“Yo puedo decir con satisfacción que tengo el honor de cerrar este importante esfuerzo con mis profundos agradecimientos a las autoridades de la Universidad que tuvieron a bien acogernos, a todas las instituciones y personas que han hecho posible culminar este proyecto. Y solo lamento no poder mencionar a cada una de las personas involucradas en este esfuerzo colectivo, pero de aquí en adelante forman parte de mi vida misma”, manifestó la Dra.Rodríguez.

Del mismo modo, agradeció a su familia de quienes reconoció le “proporcionaron un cálido ambiente en donde se desarrolló mi primera vida”, y con especial devoción a su madre Concepción Rodríguez, quien contribuyó a su formación académica y moral.

“Ella me proporcionó una educación paralela, enseñándome a leer literatura universal a escondidas del resto de la familia, porque según en esa época, esa lectura no era accesible ni recomendable a las niñas”, compartió.

“Agradezco además, al Instituto Nacional “General Francisco Menéndez”, donde realice mi formación secundaria y en particular agradezco al profesor Saúl Flores, quien impactó mi formación poniendo en mis manos el libro sobre la vida de Madame Curie, con la dedicatoria: ´Una mujer dedicada y tenaz, puede alcanzar en la vida todo lo que quiere´. Y en verdad este libro despertó mi interés en la investigación”, recordó.

Su reconocimiento académico fue también para la Universidad de El Salvador (UES), al mencionar que “contribuyeron a la estructuración de mi pensamiento y acciones”, y acceder a un ambiente de desarrollo educativo y de intercambio con otras instituciones, incluso, las internacionales. Espacios en los cuales compartió “conocimientos y experiencias con profesionales de muy alto nivel”, al señalar su aprendizaje junto al especialista cardiólogo doctor Ricardo Quezada, que fue formado en Londres Inglaterra.

“Hubo dos momentos que transformaron mi vida, haber sido electa decana de la Facultad de Medicina y tiempo después ser electa rectora en dos períodos. Lo cual me ha permitido contribuir con cambios en esta universidad que es mi Alma Mater, además, es la casa que he llevado siempre conmigo”, admitió.

“Quiero decirles que todas las experiencias en las que me he visto envuelta es para enviar un mensaje de esperanza que contribuya a cambiar la sociedad y el mundo y que es posible sostener un espíritu por la vida, la justicia y la igualdad”, consideró.

“Mi mensaje para las nuevas generaciones es que, a pesar de lo difícil, negativo y adverso que sea el momento que vivimos, sepan que siempre hay posibilidades, maneras de trabajar con más constancia, más entrega y compromiso”, resumió.

Asimismo, invitó a que la acompañaran en su vida, retomando el fragmento del poema de la chilena Violeta Parra, del cual declamó: “Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que vibra en su marco, cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo.

“Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es mi mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto, Gracias a la vida”, concluyó.

