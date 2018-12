UN DESEO DE ANO NUEVO

Donna A. Thompson (De la Revista El Rosacruz, Noviembre de 1990)

Las tarjetas de felicitació con los deseos y suenos

Nuevo se acerca alegremente hacia nosotros trayendonos la esperanza de un mañana mejor, mientras el ano viejo desanda el tedioso camino del pasado, solemos decir a todos los que nos rodean: “FELIZ ANO NUEVO”.

Al finalizar el ano viejo recibimos tarjetas de felicitación en las que se nos desea que en el ano que se acerca rápidamente se nos conceda todo lo que sonamos. Sin embargo, el ano pasado una amiga mia me ofrecio un punto de vista diferente, pues su tarjeta decía: “Si pudiera pedir un deseo para ti con la seguridad de que se cumpliría, no seria que “todos tus sueños se vuelvan realidad”, como lo escribió un compositor: “Despues de todo, este no seria quizá el mejor deseo”.

Después de dar debida consideración al punto de vista de mi amiga, llegue a la conclusión de que tal vez tenga razón. Todos tenemos suenos absurdos, por lo menos cosas que no nos harian felices. Anhelamos riquezas, y aunque sentimos placer al poseer las cosas que el dinero puede comprar, ese placer viene acompañado de grandes responsabilidades. Con frecuencia, mucha riqueza es mas bien una carga.

La mayoría de nosotros anhelamos tener una casa nueva y mas grande; un auto nuevo, un yate, joyas, ropas y muchos otros lujos, y cosas por el estilo. Yo acostumbraba sonar con un rancho de mil acres con una hwemosa casa en el centro. Ahora se que no la hubiera sido una inversión inteligente: eso representa cosas materiales que no necesariamente serian lo mejor para mi.

¿Qué entonces desearía para ustedes, amigos mios, –para aquellos que tienen mucho y para quienes tienen muy poco? Cuando analizo mis deseos, no encuentro entre ellos cosas materiales que podrían desaparecer en una inundación en un terremoto o en un incendio. Un ladron podría robárselo. Si ustedes se enfermaran no podrían disfrutarlas. Podrían desaparecer de sus vidas dejándoles solo recuerdos. ¿Por qué damos tanta importancia a ciertas cosas por las cuales sacrificamos amigos, salud y hasta ponemos en peligro nuestra vida?

Cuales pueden ser losmejores deseos de valor

Entonces, ¿Qué puedo desearles? Les deseo dos cosas: aunque el dinero puede ayudar a comprar una de ellas, la otra no puede comprarse. Para el próximo ano les deseo, antes que nada, salud –el mas preciado de todos los tesoros del mundo. El dinero puede ayudar en cierta medida a conseguir salud, pero no la compra totalmente. Mi otro deseo para ustedes es felicidad, pero esta no la compra ni todo el dinero del mundo. Es algo que viene de adentro, según la forma como miremos la vida y enfrentemos todo lo que nos sucede. La felicidad es, en realidad, un don que solo Dios puede darnos –si es que la merecemos, que la hayamos cultivado y ganado.

Es por eso que mi deseo para el Ano Nuevo no es que obtengan dotas las cosas que han sonado, todas las cosas que desean. Si lo tuviéramos todo, la vida seria muy insípida. A todos ustedes les deseo esperanza y estimulo: les deseo que tengan amigos, salud y felicidad. Todo esto no tiene precio.

Cuando evalúen su vida al comenzar el Ano Nuevo agradezcan todo lo que aprendieron el ano que acaba de pasar. Aprendan de los errores que hayan cometido y saquenle provecho en el futuro. El Ano Nuevo, sabemos, es un nuevo comienzo, un momento para hacer resoluciones –si es que lo desean. Pero, entre otras cosas, resuélvanse a lograr que este ano sea mejor que el que acaba de pasar. No les deseo que obtengan todas las cosas que anhelan ahora, sino que les deseo abundando salud, y con ella, felicidad.

¡F E L I Z A N O NUEVO!

.