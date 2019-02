UICN y UNESCO en busca de la protección regional del agua y ecosistemas

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El agua como elemento estratégico para la vida y la actividad en los ecosistemas y biodiversidad, demanda de iniciativas encaminadas en rescatarlas y protegerlas, desde un enfoque regional, más que territorial, expresaron autoridades de la UICN, que junto a la UNESCO (UNESCO-PHI) buscan establecer medidas de convivencia más “amigables” entre comunidades y recursos naturales.

Actualmente, se encuentran trabajando en un proyecto de evaluación científica, de los acuíferos transfronterizos, así como de un sistema de gestión de información común y programas de control y creación de mecanismos de cooperación entre los países de: Guatemala, El Salvador y Honduras.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), nació en octubre de 1948, con el nombre de “International Union for the Protection of Nature” (IUPN), que ha venido trabajando con el objetivo de crear conocimiento de la naturaleza compartida, el recurso y la confianza mutua, investigando de manera conjunta hechos fundamentales y diagnósticos basados en la ciencias, en el área del conocida como El Trifinio.

Los hallazgos de la UICN, dan cuenta que en la región Trifinio el agua superficial es cada vez más limitada y el acompañamiento recurrente cada año de la muerte de riachuelos, manantiales y otras fuentes, por la inadecuada gestión del recurso hídrico, la deforestación y los efectos del cambio climático, que viene reduciendo la capacidad de infiltración de agua. Así como, su contaminación que impacta en su calidad para ser consumido por el ser humano.

Y frente a esta situación las comunidades rurales de las cabeceras municipales de las tres naciones, enfrentan el serio problema de disponibilidad del recurso hídrico, como Citalá en El Salvador, que colinda con Honduras, quienes reciben cada ocho días agua en sus hogares que vulnera los derechos de esta población. Y deben utilizar los recursos subterráneos del acuífero Ocotepeque-Citalá (ATOC) que se encuentran extrayendo el agua, sin una planificación y sin control entre las recargas y la cantidad de agua de la disponen.

Es por esto que la UICN –UNESCO, se encuentra ejecutando con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (SDC), el proyecto GGRETA, que consiste en estudiar los aspectos relacionados con los acuíferos transfronterizos y mejorar el conocimiento de las características físicas y socioeconómicas, para generar propuestas que den respuesta a las necesidades de ese contexto.

Este proyecto es considerado un componente integral, de la gestión internacional de la iniciativa de UNESCO, en recursos compartidos de aguas subterráneas (ISARM) y el programa de evaluación de las aguas transfronterizas (TWAP -por sus siglas en inglés-). Que se constituye en un andamiaje para llegar a consensos sobre los mecanismos de gobiernos transfronterizos al implementar procesos de consulta en los territorios en donde se encuentran las comunidades.