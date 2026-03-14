Trump dice que muchos países enviarán buques de guerra a estrecho de Ormuz

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy sábado en las redes sociales que «muchos países» enviarán buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz, aunque no dio más detalles.

«Muchos países, en especial aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en colaboración con Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro», escribió en una publicación en Truth Social.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, pidió el jueves mantener el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial, y se comprometió a abrir nuevos frentes en el conflicto de su país con Estados Unidos e Israel.

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