Trump anuncia acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán

Washington/Prensa Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel e Irán acordaron un alto el fuego que, según afirmó, podría ser “total y completo”.

«¡Felicitaciones a todos! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego completo y total», publicó Trump en Truth Social, añadiendo que comenzaría «en aproximadamente seis horas, cuando Israel e Irán hayan reducido sus combates y completado sus misiones finales en curso».

El mandatario dio a conocer la noticia dos días después de que Estados Unidos se involucrara en el conflicto al atacar tres instalaciones nucleares en Irán el sábado.

Trump indicó que Irán detendría primero las acciones, seguido de Israel, y que todos terminarían en 24 horas.

“Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa”, añadió el ocupante del Despacho Oval, quien dijo que “suponiendo que todo funcione como debería» se podría fin a lo que debería llamarse “la Guerra de los 12 Días”.

El gobernante no explicó cómo se llegó al acuerdo ni qué otros países participaron en las negociaciones entre Israel e Irán. El régimen sionista continuaba sus embestidas aéreas contra la República Islámica este lunes.

“Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Medio Oriente, pero no lo hizo», indicó Trump en una serie de alabanzas.

Antes, en la propia red social, Trump intentó minimizar hoy el ataque con misiles por parte de Irán a la principal base militar de Estados Unidos en Medio Oriente, ubicada en Qatar.

“Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia”.

“Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado porque se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y prácticamente no se produjeron daños”, apuntó.

Según Trump, Estados Unidos recibió un aviso anticipado. “Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por avisarnos con anticipación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido”, subrayó al exhortar a Irán e Israel a buscar la paz y la armonía tras el “débil ataque a Qatar”.

El Gobierno iraní advirtió respecto a la operación aérea que «la República Islámica de Irán no dejará sin respuesta, bajo ninguna circunstancia, ninguna agresión contra su integridad territorial, soberanía o seguridad nacional».

Además, aseguró que la cantidad de misiles utilizados en esta operación coincide con la cantidad de bombas que Estados Unidos empleó en su ataque a tres instalaciones nucleares de Irán el pasado sábado.

