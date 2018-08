Tribunal restringe trabajo de periodistas

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Los periodistas salvadoreños e internacionales fueron sorprendidos ayer con las nuevas medidas restrictivas impuestas por el Tribunal Segundo de Sentencia, para el ingreso a la vista pública en el caso “Destape a la corrupción”, en el que se procesa al expresidente Elías Antonio Saca y tres de sus funcionarios, entre otros.

“Ni celulares, ni grabadoras podrán ingresar a la sala de audiencia”, manifestaron los vigilantes y empleados del área de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez. Dicha medida fue en respuesta a la filtración del audio donde rindió la declaración el expresidente Elías Antonio Saca, en la que expresó que entregó dinero sustraído de las arcas del Estado al partido ARENA.

La medida incomodó a los comunicadores, porque al igual que los diversos abogados, los periodistas fueron registrados para ingresar a la sala de audiencia.

El Tribunal Segundo de Sentencia no ha emitido reserva ni parcial, ni total del proceso penal en contra del expresidente Saca, tres exfuncionarios y tres exempleados de Casa Presidencial, por lo que dicha medida contra los medios de comunicación no es acorde a lo establecido en el Tribunal.

“Si no existe reserva, no hay, en teoría, restricción para que no se conociera la declaración del imputado (Elías Antonio Saca)”, explicó Oscar Campos, representante de la Iniciativa Social para la Democracia.

Audiencia

En su quinta jornada de la vista pública rindieron declaraciones los peritos financieros Hugo Esteban Interiano y Víctor René Osorio Amaya.

Estos externaron sobre las incidencias encontradas en el peritaje financiero realizado a los seis imputados.

A las 10:35 de la mañana inició el testimonio de Hugo Interiano, quien explicó sobre las 16 cuentas bancarias a nombre de Francisco Arteaga, Elmer Charlaix y Pablo Gómez, que recibieron 298 millones 693 mil dólares, además de un millón 663 mil dólares más cobrados en cheques al portador. En su explicación, el perito estableció los movimientos bancarios que se hicieron por parte de los imputados.

Según el peritaje, Elías Antonio Saca recibió, a través de 50 cheques, más de 13 millones de dólares. Asimismo, se estableció que las transacciones bancarias cuestionadas se hicieron entre el 4 de junio de 2004 hasta el 27 de mayo de 2009. Fue en este último mes cuando se hicieron más movimientos de dinero.

El peritaje afirmó que durante el periodo presidencial del expresidente Saca, las empresas de este incrementaron las ganancias en más de un 100%. Solamente el Grupo Radial Samix ganaba 1.19 de dólar por cada dólar invertido. De igual manera en Radio Difusión de El Salvador que llegó a ganar más de mil dólares por cada dólar invertido. Para la pericia, esto es incongruente, porque el capital social de la empresa nunca se movió, solamente se recibían ingresos.

También se estableció que Elías Antonio Saca ingresó el 1 de junio del 2004 con un patrimonio de $3 millones, mientras que a su salida se contabilizaron $12 millones 492,935.