Transporte público es altamente vulnerable a pandillas: Howard Cotto

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El director de la Policía Nacional Civil Howard Cotto dijo ayer que la atomización y descontrol en el sector transporte lo hace vulnerable a la infiltración de las pandillas y a ser víctima de las extorsiones de parte de estos grupos, además de complicar el de las autoridades de seguridad pública para combatir esos delitos que afectan a este gremio.

“Cuando un jefe territorial de la Policía llama a los transportistas se nos da el fenómeno que hay muchos que guardan silencio, no hablan, y al final de la reunión -yo particularmente he vivido eso muchas veces- se acerca ese empresario y le dice a uno: mire comisionado, yo no hablé en la reunión porque el que estaba a la par mía está vinculado con las pandillas, el que estaba a la par mía es familiar de cabecilla de pandilla”, relató Cotto.

Se trata de un nivel de atomización y de desconfianza, afirmó el funcionario, que complejiza la coordinación de acciones contra la delincuencia.

“El sector transporte, en eso es complicadísimo, para empezar, si nosotros hablamos del sector transporte y sentarnos en una mesa ¿con quién nos sentamos? hay cientos, por no decir que miles de empresarios”, manifestó.

Cotto dijo que es difícil y complicado ponerse de acuerdo con dicho sector porque se trata de centenares, sino es que miles de propietarios de unidades del transporte que en muchos casos son competencia en las calles y se niegan a ponerse de acuerdo.

“No solo hay miles o cientos de empresarios, eso no es lo delicado, sino que ninguno manifiesta poder hacerse representar por otro”, manifestó en entrevistas con canal 10.

En este sector la complejidad es tan grande que hay empresarios que tienen 50 unidades del transporte o más y otros que tienen apenas una sola unidad y la Policía tiene que coordinar y ponerse de acuerdo con cada uno de ellos para que los planes de seguridad funcionen, señaló el máximo funcionario de la PNC.

“Eso nos ha llevado a la Policía Nacional Civil a crear mesas departamentales para atender el problema del transporte, porque está tan atomizado y tan desorganizado”, recalcó.

El sector transporte ha salido involucrado en dos operaciones de lavado de dinero que llevaba a cabo la pandilla MS-13 y que fueron descubiertas por la Policía y la Fiscalía a través de las operaciones Jaque y Cuscatlán.

Una serie de intentos por ordenar el transporte público y transparentar sus ingresos, mediante la implementación del cobro electrónico y la creación del Sitramss, no han podido completarse debido a la oposición de grupos de transportistas o sectores de derecha que han atacado y frenado ambos proyectos.