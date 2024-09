Testigos confirman que en ASOCAMBIOS no hubo desviación de fondos

“La constitución de ASOCAMBIO fue un acto legal, fue un acto que vino a corregir toda una serie de irregularidades y deficiencias. Y no fue sólo un acto bueno o positivo. ASOCAMBIO corrigió una serie de deficiencias administrativas y también llevó justicia laboral”, afirmó Mauricio Ramírez Landaverde.

El ex comisionado de la Policía Nacional Civil y ex ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, fue detenido por los delitos de actos arbitrarios y peculados, en calidad “cómplice necesario” en el caso ASOCAMBIO. No obstante, los testigos de cargo ofrecidos por la Fiscalía General de la República, durante el proceso han reiterado que “ningún funcionario tuvo acceso a las cuentas” en donde se deposita el dinero que ingresaba de los familiares de los privados de libertad.

“La operatividad con el manejo de los fondos fue igual. No hubo cambio de cuentas, no hubo desviación de fondos a otra cuenta bancaria que no fueran las ya establecidas y cuyo titular es la Dirección de Centros Penales de forma que todos los fondos captados eran para fines institucionales”, señaló.

“Tengo mucha confianza y mucha fe, porque el proceso mismo ha ido validando mi inocencia, porque hasta el momento todos los testigos que son presentados por la Fiscalía en lugar de confirmar la tesis de la acusación fiscal, han venido a desbaratarla”, dijo Landaverde.

Los testigos, a lo largo del proceso, agregó Ramírez Landaverde, han reafirmado la constitución de ASOCAMBIO, pero lo medular fue el aclaramiento que esta acción fue por una “necesidad para corregir un manejo irregular” que se daba en tiendas y administración de fondos anteriores.

“En ASOCAMBIO en ningún momento hubo una desviación de fondos a ninguna otra persona, ni natural ni jurídica que no fuera Centros Penales, es decir, muchos encargados de colecturía de la administración de las tiendas en diferentes centros penitenciarios y todos los confirman y eso robustece lo que ha venido sosteniendo la defensa”, indicó.

ASOCAMBIO y los señalamientos de Alejandro Muyshondt

El periodista Héctor Silva Ávalos, a través del medio digital “Prensa Comunitaria”, ha revelado declaraciones del ex asesor de seguridad del gobierno actual, Alejandro Muyshondt, sobre la actual corrupción en esa entidad. Muyshondt revela que en “ASOCAMBIO” las cuentas son manejadas por el Director de Centros Penitenciarios Osiris Luna. “Hay un gran d* (desorden) tigre hueveyo de a galán”, y en la Fiscalía están armando un expediente”, dice la investigación periodística.

Para Ramírez Landaverde, estas revelaciones debería llamar la atención, para el proceso que se lleva porque reafirma que hubo una alteración en ASOCAMBIOS, cuando se realiza el traspaso de las nuevas autoridades en junio del 2019, como lo han atestiguado proveedores y empleados de esta institución.

“Los testigos fueron claros en el proceso. Y es muy relevante que el primer testigo, quién fue proveedor de ASOCAMBIO, declaró que a partir de junio de 2019, suspendieron los pagos a los proveedores” . Y segundo, que muchos de los empleados tuvieron un contrato formal y prestaciones de ley, pero salieron, pero es un dato relevante para los jueces y espero que les haga ampliar el criterio sobre este caso”, consideró.

Pruebas periciales avalan manejo de fondos

Otro de los aportes que considera a favor Ramírez Landaverde es referido a las auditorías que forman parte de las pruebas periciales, destacando que se realizaron dos verificaciones, una a cargo de la Fiscalía General de la República y la otra por el equipo de la defensa.

“Nos satisface que en lo particular las dos coincidieron en cuanto al manejo de los fondos de ASOCAMBIO, que fue de acuerdo a los lineamientos a la normativa que existía para este efecto y que se refleja en la auditoría del 2019 que llevó a cabo la Corte de Cuentas de la República”, afirmó.

“El ex ministro de seguridad, Rogelio Rivas, es testigo de la Fiscalía, y se suponía que iba a dar las razones por las cuales interpuso el aviso ante la Fiscalía, que fue el 27 de junio de 2019. Y terminó, reconociendo que no había ninguna auditoría previa para interponer su aviso a la Fiscalía, por lo tanto, quedó clara, el mintió o no había recordaba”, acotó Ramírez.

Sobre esta acción, el exministro de seguridad, cuestionó que pese a que la última auditoría para ASOCAMBIO, por parte de la Corte de Cuentas de la República, fue favorable para la administración saliente, porqué Rogelio Rivas insistió en interponer un aviso ante el ministerio público.

“Eso nos da pie, para pensar que hubo una idea premeditada independientemente de lo que hubiera ocurrido en realidad y que no era eso lo que iban a tomar en cuenta, sino que había una intención y lo hicieron sin ninguna base. Si pidió una auditoría, pero no esperó los resultados, espero que las autoridades judiciales sepan valorar estas declaraciones”, reiteró Ramírez Landaverde.

“Lo importante es que la verdad ha ido saliendo a la luz, la verdad saldrá, se tardará pero saldrá y no solamente al caso judicial de ASOCAMBIO, hemos leído y presenciado diferentes hechos que constatan que hemos dicho. Y otro, de los datos relevantes es el proveedor de las tiendas, que afirmó que se tiene una deuda y se le dejó de pagar desde junio de 2019, cuando inicia la primera administración de Osiris Luna”, puntualizó.

