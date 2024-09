Defensa espera absolución de exfuncionarios ante falta de pruebas de Fiscalía

Redacción YSUCA

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador continuó el viernes la vista pública en el caso Asocambio, en el que están siendo procesadas 21 personas. Entre ellos, el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien es acusado por presuntos casos de corrupción al interior de las tiendas penitenciarias.

La jornada del viernes finalizó con un contra interrogatorio realizado por la defensa a los peritos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR). Según el abogado defensor, Pedro Cruz, se corroboró en la audiencia que los fondos de Asocambio fueron invertidos en la misma institución, en la Dirección General de Centros Penales y en mejoras de las tiendas penitenciarias.

Además, se deja en claro, dijo Cruz, que ninguno de los integrantes de la junta directiva ingresó fondos a sus cuentas personales.

Cruz agregó que había fundamento legal para la creación de Asocambio, según la recomendación emitida en ese entonces por la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la misma no prohíbe que funcionarios formarán parte de la institución.

Según los abogados defensores, los imputados deben ser absueltos, pues el peritaje fiscal ha confirmado que no hubo desviación de fondos. “Ya si hay elementos que no son jurídicos a eso no me referiré, pero lo jurídico apunta a una absolución”, añadió.

Por su parte, Mauricio Ramírez Landaverde, uno de los acusados expresó que la FGR no ha presentado nada que refuerce la acusación en contra de la junta directiva de Asocambio, sobre desviación de fondos.

Landaverde aseguró que la FGR está cambiando la acusación, y ahora se les está acusando de invertir dinero de las tiendas penitenciarias en la misma institución. Sin embargo, aseguró que la misma ley sustenta la inversión.

La vista pública continuará el lunes 23 de septiembre a las 8:30 de la mañana, . Se espera que para esa semana figuren más peritos por parte de la FGR y una perito que presentará la defensa junto con testigos, apuntó el abogado.

Los procesados en el caso Asocambio son exfuncionarios: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, quien era el presidente de la asociación, el exviceministro del Ministerio de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López, como vicepresidente; Marco Tulio Lima, como secretario; José Roberto Nóchez, como síndico; Flor de María Hernández, como tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, como primer vocal; y Orlando Elías Molina Ríos, exsubdirector de Centros Penales, como segundo vocal.

La FGR los acusa de los delitos de peculado, cohecho impropio, actos arbitrarios y falsedad.

