Existir para servir al Señor: padre René Hernández

Samuel Amaya

@SamuelAmaya098

El padre René Martínez presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje, el religioso sostuvo que la finalidad de los feligreses es acercarme cada vez más a Dios y no alejarse; por ello, destacó la importancia de ser constantes en la vida cristiana.

“¿Se acuerdan cuando su mamá lo traía a la misa?, usted venía y comulgaba, y se rodeaba con ella, pero poco a poco su vida se fue llenando de mundanidad, y entonces empezó a decir, -no tengo tiempo-, -para mí la misa no es tan importante-, -para mí la misa es aburrida-, -yo aquí, yo allá-, y dejó de ser niño, y entonces se arruinó”, planteó el padre.

Lo anterior en referencia a que cuando uno es pequeño, se tienden a acatar las ordenes que dan los padres con el gozo de aprender cosas nuevas, pero en la medida que se va creciendo pierde esa obediencia.

“Hoy Jesús usa un silencio pequeño pero grande, y es un niño, y él dice que seamos como niños, porque un niño cuando está muy pequeño, difícilmente dice que no”.

Pero “¿cuál es el núcleo fundamental de todo hoy?, el darme cuenta que soy servidor de todos. Hermanos, ser cristiano no es fácil, no solamente andar una cruz en el pecho o un manto en la cabeza, entonar cantos o revestirme de sacerdote, no, es más que todo eso; ser cristiano es un modo de vivir”, comentó el padre durante la homilía.

“¿Cuál es este modo de vivir?, es perdonar al que te hace daño. Si te piden el manto, dale la túnica, al que te pide un favor, hazle dos, morir por aquel que me ha hecho daño, y la primera respuesta es, -eso es ser tonto-, justo por eso, esa respuesta la va a dar alguien que ya se mundanizó, porque se ha olvidado de su identidad”.

El líder religioso enfatizó que, en el Evangelio de este domingo, se trató que Jesús les anunció a sus discípulos que iba a morir, “y, ¿sabe qué es lo que a los discípulos les importaba?, quién se iba a sentar a la derecha de él, no habían entendido, y (eso que) habían expulsado demonios, y habían regresado de hacer grandes prodigios, pero no habían entendido”.

“Decía Madre Teresa de Calcuta, -el que no vive para servir, no sirve para vivir-. Solo el servicio nos hace grandes. Al final de la vida, dice San Pablo, que vamos a ser evaluados en la caridad y en el amor.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...