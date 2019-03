Televidentes consideran estafa programa “La llamada millonaria”

@DiarioCoLatino

Mientras para algunos es una forma de ganar dinero, para otros el programa televisivo “La Llamada Millonaria” es una estafa y pérdida de saldo en su celular, al no especificar las reglas para quienes desean participar.

Ruth Carrillo comentó que se sintió motivada al escuchar que la llamada era gratis y tenía la oportunidad de ganar $200, siguió las indicaciones de marcar el número de teléfono, pero le contestó una operadora que decía estaba suscrita a la lista de participantes y le llamarían para concursar.

“No era como yo imaginé, pensé que al llamar estaría participando directamente para responder la pregunta que aparecía en ese momento, pero no fue así, a los días quise hacer una llamada desde mi celular, ahí descubrí que era una estafa, el saldo que tenía de $5.14 ya lo había perdido, porque con la llamada, cada día me descontaban cierta cantidad de dinero”, relató Carrillo.

Dicho programa se transmite de lunes a viernes de 2:00 pm a 3:00 pm, y sábados de 1:30 pm a 2:30 pm. por canal 21. El concurso consiste en “responder al aire”, vía teléfono, el acertijo o desafío que se esté jugando en ese bloque del programa, con lo cual se hace acreedor del premio en dinero en efectivo que en ese momento se esté ofreciendo.

Para ser un preseleccionado se debe llamar al número 8400, sin embargo, lo que no se anuncia o aclara a lo largo del programa es que el mensaje de texto al número 8400 tiene un valor, así para la compañía Movistar el costo es de $1.48, mientras que, para Tigo y Digicel es de $1.30 y con la primera comunicación el participante queda suscrito al servicio, por lo tanto, esa cantidad de dinero se descuenta cada día del saldo que posee la persona.

Carrillo consideró que la Llamada Millonaria es una estafa disfrazada de un concurso donde engañan a las personas, haciéndoles creer que pueden ganar dinero, pero en realidad es todo lo contrario, se aprovechan de los televidentes al no explicar claramente las reglas del juego, y que lamentablemente no hay ninguna autoridad que vele por los intereses de los ciudadanos porque no investigan ese tipo de juegos.

“En ningún momento el presentador explica que todos los días se le descuenta del saldo esa cantidad de dinero a quienes llaman o envían el mensaje de texto, todo eso lo viene a saber uno hasta después, cuando me puse a investigar. Ese programa es una estafa disfrazada de un concurso donde se puede ganar dinero, no sé por qué permiten ese tipo de engaños”, afirmó la televidente afectada.

Caso contrario es el de Antonio Alfaro, residente en Sonsonate, quien llamó al programa para ganarse $200. “Yo la verdad no confiaba en ese programa. Un día mi hijo menor me dijo que llamara y de tanto insistirme me convenció y gané. El premio era de $200, al decir la palabra correcta, pero me dijeron que era premio acumulado y como era de occidente me iban a dar $300”, recalcó.

Al investigar acerca del organizador o patrocinador de dicho programa, se conoció que es la sociedad FUN MOVIL S.A. DE C.V inscrita al número 64 del libro 3686 del Registro de Sociedades. Asimismo, en el caso que alguien sea ganador pero los operadores o compañías comprueben con base en los reportes de su sistema de facturación que el cliente no pagó el mensaje de forma efectiva, no se entrega el premio y podrá ser declarado desierto por los organizadores.