Diputados denuncian a la dirección del partido ARENA por supuesta marginación

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputadas de ARENA denunciaron la supuesta marginación de la que son objeto por parte de la dirección del partido, al no ser convocadas a las reuniones de fracción en las cuales se dan lineamientos de trabajo respecto a las iniciativas discutidas en las comisiones instaladas en la Asamblea Legislativa.

Una de las primeras parlamentarias en manifestarse sobre la decisión de la dirección tricolor fue Felissa Cristales, quien mediante sus redes sociales hizo pública la situación que enfrenta y pidió explicaciones a los dirigentes mediante una carta, declaraciones que luego reiteró ante la prensa.

“Lo importante era hacer público que no se me está invitando, desconozco las razones ya que no ha habido un procedimiento, en la reunión que tuvimos con el COENA y la Comisión Política en ningún momento hubo sanción a mi persona”, dijo Cristales.

La parlamentaria destacó que el problema de su marginación de las reuniones de fracción de ARENA radica en que ahí se toman decisiones en conjunto respecto a las iniciativas que la bancada apoyará al interior de la Asamblea Legislativa, lo que a su juicio afecta la representación que pueda tener hacia sus votantes.

La legisladora consideró su marginación de las reuniones de fracción de su partido como un acto arbitrario en su contra, ya que no se le comunicó respecto a infracción alguna a los estatutos de ARENA, ni mucho menos la oportunidad de legítima defensa.

A la denuncia de Felissa Cristales también se sumó su compañera de fracción Milena Mayorga, quien también denunció ser víctima de marginación de las reuniones de fracción por parte de su partido.

“Yo envié una carta para que me explicaran los motivos por los cuales en las últimas dos reuniones de fracción no se me ha convocado, entiendo que tal vez es por la coyuntura de que nosotros le dimos iniciativa de ley y votamos por la reorientación de fondos para las escuelas”, expuso la diputada tricolor.

Mayorga agregó que la marginación quizá sea “una forma de intimidarnos pero hoy menos que nunca vamos a tener miedo, ni queriendo hacernos a un lado, al contrario estamos para trabajar por El Salvador”, sentenció.

La parlamentaria confirmó además que la separación de reuniones de fracción afecta a los cuatro legisladores tricolor que apoyaron la propuesta de reorientación de fondos del préstamo de $32 millones que la Asamblea Legislativa utilizará para la construcción de un nuevo edificio de oficinas.

El presidente electo Nayib Bukele pretendía que el 50 % de los fondos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la edificación del inmueble fueran utilizados para la construcción y mejoramiento de 50 escuelas, 14 bibliotecas y 5 centros de arte. Posteriormente del BCIE aclaró que la petición no era posible y que debían negociarse dos préstamos por separado.

La propuesta fue apoyada por las dos legisladoras antes mencionadas junto a Gustavo Escalante y Arturo Magaña, del partido ARENA y otros legisladores del PCN, PDC, CD y GANA.

Al consultar a Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, sobre la situación, el parlamentario se limitó a decir que esta es una decisión tomada al interior de la bancada legislativa y rehuyó explicar si la misma era parte de una sanción hacia los cuatro diputados que apoyaron la propuesta de Bukele.