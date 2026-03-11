Teherán ataca buques estadounidenses e israelíes en estrecho de Ormuz

Compartir

Teherán/Prensa Latina

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hoy ataques con misiles contra dos buques vinculados a Estados Unidos e Israel que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, según un comunicado oficial.

La nota de la institución castrense indicó que el carguero israelí Express Rom, con bandera liberiana, fue atacado tras desoír las advertencias navales y persistir en cruzar “ilegalmente” el estrecho.

Horas antes, el portacontenedores Mayuri Nari también fue objeto de un ataque similar por aviones iraníes.

El comunicado subrayó que el estrecho de Ormuz está “bajo control iraní” y reiteró que los “agresores estadounidenses y sus aliados no tienen derecho a cruzarlo”.

La declaración se produce después de que, el 2 de marzo, Irán anunciara el cierre del estrecho y advirtiera que cualquier embarcación que intentara atravesarlo sería atacada.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transitan diariamente unos 20 millones de barriles de petróleo.

Su cierre generó un aumento en los costos de transporte y seguros, así como en los precios del crudo, lo que preocupa a los mercados internacionales.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos iniciaron operaciones militares contra Irán, que, según Teherán, causaron la muerte de cientos de personas, entre ellas funcionarios de seguridad.

La República Islámica respondió con ataques de misiles y drones hacia Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, algunos de los cuales ocasionaron víctimas y daños a infraestructura civil, provocando la condena de las naciones afectadas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...