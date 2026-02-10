Sujeto es condenado a 16 años de prisión por intento de feminicidio en Santa Tecla

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Álvaro Aníbal Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de su expareja.

Centros Judiciales de El Salvador informó que, según la investigación, el ahora condenado y la víctima convivieron como pareja durante nueve años, relación que finalizó debido a reiterados episodios de violencia verbal, emocional, económica y física ejercida por él. En junio de 2024, luego de varios meses de separación, ambos acordaron reunirse, por lo que ella acudió a la cita.

Cuando la víctima caminaba sobre la 10.ª avenida sur y la 6.ª calle poniente, en Santa Tecla, fue interceptada por el agresor, quien le exigió retomar la relación. Ante la negativa de ella, el imputado sacó un arma blanca que llevaba oculta.

Según información judicial, las imágenes de las cámaras de videovigilancia en los espacios públicos muestran el momento en que el agresor la atacó dirigiendo el arma blanca hacia el abdomen y posteriormente hacia el cuello. La víctima logró defenderse y, tras forcejear con el imputado, consiguió quitarle el cuchillo y lanzarlo a la calle. Al verse desarmado, el agresor intentó someterla físicamente; sin embargo, nuevamente la víctima logró repeler el ataque. Finalmente, Ramos fue captado en video mientras huía del lugar.

Luego del desfile probatorio, que incluyó el video del ataque, el juzgado determinó la existencia de misoginia y dolo en las acciones del acusado, así como el aprovechamiento de la relación de confianza y poder que ejercía sobre la víctima, por lo que fue condenado a 16 años de prisión.

