Sube a 1.450 cifra de fallecidos en Venezuela tras doblete sísmico

Compartir

CARACAS/Xinhua

Asciende a 1.450 el número de personas fallecidas tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela, informó hoy domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Durante un balance oficial, el político detalló a través de la televisora estatal que más de 25.000 efectivos siguen en la búsqueda y el esfuerzo por rescatar a más personas con vida.

Rodríguez comentó que la cifra de heridos sigue en aumento, además de que funcionarios y voluntarios continúan con el rescate de personas con vida de los escombros.

«Cada vida salvada es un milagro», dijo ante las cámaras el legislador venezolano, al tiempo que agradeció a los 2.624 rescatistas internacionales que se han sumado a las labores junto a sus colegas venezolanos.

Mencionó que ahora mismo son horas «críticas y cruciales» tras los graves sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron Venezuela.

Rodríguez indicó que 774 edificios sufrieron graves daños, entre ellos 189 un colapso total y 585 solo parcial o daños estructurales, además de 38 hospitales que se vieron afectados y ya son reparados.

Hasta el momento, 12.721 familias se encuentran damnificadas, producto de lo que se considera una de las más grandes tragedias de la historia contemporánea del país sudamericano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...