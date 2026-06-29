Motociclista muere tras chocar con autobús de la ruta 205, que luego se incendió

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Dos autobuses fueron consumidos por las llamas este fin de semana en diferentes puntos del país; uno de ellos, debido a un siniestro vial en el que se vio involucrado un motociclista quien lamentablemente perdió la vida.

Fue el personal de Bomberos quien liquidó el incendio en un autobús de la ruta 205 en el km 40 de la carretera que conduce hacia Sonsonate, a la altura del desvío de Armenia, Sonsonate Este. La R205 hace su recorrido de San Salvador a Sonsonate y viceversa.

El fuego se originó producto de una colisión entre una motocicleta y el vehículo de transporte público. Lamentablemente, el conductor de la motocicleta falleció. Mientras que los pasajeros resultaron ilesos y fuera de peligro.

La motocicleta también se incendió y su conductor quedó atrapado debajo de la unidad de transporte colectivo. Hasta el cierre de la nota, no se ha informado la identidad de la víctima.

En otro caso relacionado, el Cuerpo de Bomberos liquidó un incendio en un autobús sobre la calle El Mirador, en la colonia Escalón, San Salvador Centro. La causa de este siniestro, no fue informada.

Cabe destacar que la unidad del transporte colectivo de la R52, que hace su recorrido desde la ex terminal de oriente hasta la Escalón, llevaba pasajeros que fueron alertados por el mismo conductor luego que el automotor le diera indicios de fallos. Los pasajeros se bajaron minutos antes que el autobús se incendiara. La Cruz Verde Salvadoreña atendió al conductor para evitar intoxicación por el humo.

Entre el 1 de enero y el 27 de junio de 2026, El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) registra un incremento en los accidentes de tránsito respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos comparativos, los siniestros viales pasaron de 10,136 en 2025 a 11,331 en 2026, lo que refleja un aumento significativo en la incidencia de percances en las carreteras.

El número de lesionados también creció, al pasar de 6,277 personas en 2025 a 7,742 en 2026, mientras que los fallecidos subieron de 581 a 718.

Las autoridades hacen un llamado a reforzar la conducción a la defensiva y también pide a prevención y el respeto a las señales de tránsito para reducir las cifras de víctimas en las carreteras.

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