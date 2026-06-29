EEUU e Irán detendrán ataques “por ahora” y se reunirán en Doha para discutir sobre el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON/Xinhua

Estados Unidos e Irán acordaron interrumpir sus ataques mutuos «por ahora» y sostener conversaciones el martes en Doha, la capital de Qatar, para resolver su disputa sobre el estrecho de Ormuz, informó el domingo el medio de comunicación estadounidense Axios.

Ambas partes retrocederán «por ahora» y los «buques podrán transitar libremente» mientras las conversaciones técnicas se preparan para continuar, dijo un funcionario estadounidense citado por Axios.

Las conversaciones del martes originalmente estaban previstas para llevarse a cabo en Suiza y enfocarse en el programa nuclear de Irán. Sin embargo, nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz provocaron que las conversaciones se trasladaran a Doha, cambiando la agenda hacia la seguridad de navegación en la estratégica vía marítima.

La semana pasada, durante las negociaciones en Suiza, la delegación de Estados Unidos acordó con Irán establecer una «línea directa» entre el Ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tráfico en el estrecho.

Sin embargo, para el sábado la «línea directa» aún no estaba operando, de acuerdo con el reporte.

Estados Unidos llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes durante el viernes y sábado, citando «continuas agresiones iraníes contra la navegación comercial» en el estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando posiciones militares estadounidenses en la región.

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