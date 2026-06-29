Sólo faltan los “candidatos de la oposición” y las elecciones”

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Por Leonel Herrera*

El oficialismo ha iniciado formalmente su nueva farsa electoral con la inscripción de sus candidatos y candidatas, incluidos los flamantes candidatos a la presidencia y vicepresidencia, quienes gobiernan el país desde hace siete años, en los últimos dos de manera inconstitucional.

El hecho activó en redes sociales la histórica expresión: “ya está el ganador, sólo faltan las elecciones”, acuñada durante las dictaduras militares de los años sesenta y setenta del siglo pasado, recordadas por la brutal represión y sus escandalosos fraudes electorales.

Ahora, ciertamente, también “sólo faltan las elecciones”. El resultado es totalmente previsible, dado el contexto fraudulento en el que se realizarán los comicios de 2027: con una institucionalidad cooptada por el gobierno, las reglas electorales rediseñadas a favor del oficialismo, los recursos públicos a disposición de la campaña oficial y la posibilidad de un fraude digital (recordemos que el gobierno ha diseñado un millón de “ciudadanos ficticios” mediante inteligencia artificial).

Pero antes de la elecciones falta algo muy importante para la farsa electoral: los candidatos de la oposición, cuya participación es necesaria para validar la pantomima de la elección presidencial ilegal y legitimar el resultado inconstitucional.

Así que el siguiente paso, luego del que dio ayer el bukelismo, es que aparezcan postulándose los candidatos presidenciales del FMLN y de ARENA. VAMOS ya dijo que no presentará candidatura a la presidencia y los demás partidos no son de oposición.

Con la participación de candidatos opositores, el régimen buscará legitimar la doble ilegalidad de la elección presidencial: el adelanto injustificado de la elección correspondiente al año 2029 y la reelección presidencial indefinida avalada con una ilegal reforma de llamadas “disposiciones pétreas” de la Constitución de la República.

Los partidos de oposición deberían reflexionar: aún están a tiempo de no ser cómplices de la farsa electoral presidencial, Si de verdad son “de oposición” deberían centrar sus esfuerzos en las elecciones de diputados y alcaldes que, aunque fraudulentas, sí son “legales”.

Los candidatos a diputados y alcaldes opositores deberían leer bien las encuestas y elaborar propuestas programáticas que conecten con el sentir y pensar de la gente, principalmente en problemáticas económicas y ambientales (empleo, salarios, costo de la vida, pensiones, vivienda, agua potable, caminos vecinales, proyectos locales).

Los candidatos legislativos y municipales opositores también deberían utilizar su participación para denunciar el fraude electoral, generar debate serio sobre los temas urgentes de país y -lo más importante- promover la organización ciudadana que será necesaria para resistir a la represión y los embates que vendrán después de las elecciones.

La organización social será necesaria para enfrentar la “medicina (aún más) amarga”, cuya aplicación se ha pospuesto para evitar costos electorales: incremento del IVA, eliminación de subsidios, más endeudamiento público, nuevos despidos de trabajadores estatales, desalojos de comunidades pobres, más persecución a los trabajadores informales, mayor censura y represión y más proyectos generadores de destrucción ambiental, incluida la mortífera minería metálica.

Independientemente de la cantidad de diputaciones y alcaldías que la oposición pudiera obtener en las próximas elecciones, sólo la organización y la acción ciudadana podrá detener el mayor desastre económico y ambiental que se avisora en el oscuro horizonte nacional. Ojalá que la población así lo entienda y lo asuma.

*Periodista y activista ambiental.

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