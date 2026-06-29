Limeño femenino se desarma poco a poco ante salida de director deportivo 

Aldo Medina

Colaborador

La Liga Femenina iniciará el 25 de julio de 2026 y, el club de las actuales subcampeonas de Municipal Limeño se ha empezado a desarmar de a poco ante la salida de directivos del club, luego de 5 finales seguidas, de las cuales en todas fueron subcampeonas.

Debido a la salida de Rimey Núñez, quien fungía como director deportivo y, que además era la persona que más invertía monetariamente en el equipo femenino de Limeño, muchas jugadoras empezaron a despedirse mediante sus redes sociales del equipo.

Según lo conversado con el empresario salvadoreño, su salida se debe a cuestiones personales, después de haber dado bastante apoyo al equipo de Municipal Limeño.

Las consecuencias

Para nadie es un secreto en el ámbito del fútbol femenino, qué junto a Ínter Tecla, Municipal Limeño es de los equipos que mejor aportan monetariamente y mejor trato dan a sus jugadoras. Sin embargo, la renuncia de Núñez, trajo consigo la salida de jugadoras íconos de Limeño.

Entre los descartes están: Alejandra Panameño, Gladis Flores, Gissele Gómez, la colombiana María Rodallega y, según lo hablado con muchas jugadoras, un 90% del plantel buscará otro club, o se dedicarán a otras actividades.

Sin duda, las salidas de jugadoras de sus clubes han dejado de ser una ‘bomba noticiosa’ y ha pasado a convertirse en una dinámica del mercado de fichajes. Sin embargo, la salida de dichos dirigentes, en esta ocasión, ha provocado que este proyecto se vaya sobre la borda, de igual manera es incierto la continuidad del trabajo del equipo juvenil femenino, donde hay niñas desde los 12 años en adelante trabajando en las bases del equipo mayor.

Con esta ruptura, la Liga Femenina pierde a un equipo que era protagonista y se volverá una liga con un monopolio de dos equipos.