Bukele se inscribe en Nuevas Ideas como precandidato a la presidencia

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nayib Bukele, actual presidente de la República, se inscribió como precandidato a la presidencia de cara a 2027; donde El Salvador tendrá elecciones generales.

El presidente de Nuevas Ideas Xaxi Zablah Bukele, compartió una fotografía en la que se muestran las solicitudes de postulación para precandidatura a presidente y vicepresidente de la República, esto, en el contexto del proceso interno previo a las elecciones nacionales.

Quien aspira a presidente es Nayib Armando Bukele Ortez, actual jefe de Estado de El Salvador. Bukele ha sido presidente desde hace 7 años, pese a que la Constitución de la República, la no modificada por Nuevas Ideas, establecía que los periodos presidenciales serían de 5 años y el que haya ejercido en la presidencia durante el periodo anterior, no debía seguir.

Ayer domingo 28 de junio, Nuevas Ideas recibió las solicitudes de sus precandidatos a presidente y vicepresidente, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales. Con esta entrega, el partido da inicio formal al proceso de selección interna de sus candidatos, para el domingo 12 de julio, el partido tiene previsto desarrollar sus elecciones internas y así, dejar en firme a sus candidatos.

De momento, Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre el tema.

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