Alexia Rivas deja San Salvador y se inscribe en circunscripción de la Diáspora

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, dejará de competir en San Salvador para buscar representar a la Diáspora. Esto, luego de las reformas que habilitan 6 escaños para los salvadoreños en el exterior.

En mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional e hizo reformas a leyes secundarias para crear una circunscripción 15, que quita 5 escaños a San Salvador y 1 a La Libertad para asignarlos a los salvadoreños en el exterior.

En las reformas, no se establecieron los criterios para postularse a esa candidatura; es decir, un diputado actual puede postularse a esa circunscripción, no se dejó en firme que serían los mismos salvadoreños en el exterior como representantes.

La legisladora Alexia Rivas agregó que, en las pasadas elecciones, los salvadoreños en el exterior “me convirtieron en la diputada más votada y eso para mí representa una gran responsabilidad. Por ello, en unos momentos me dirigiré a la sede de nuestro gran partido para inscribirme como precandidata a diputada por los salvadoreños en el exterior”, informó.

La parlamentaría sostuvo que pretende seguir “siendo la voz de todos los salvadoreños que, aunque se encuentran fuera de nuestro país, nunca han dejado de amar El Salvador”.

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