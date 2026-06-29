Brasil sobrevive a Japón y avanza a octavos con un gol agónico

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Brasil clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-1 a Japón en un partidazo que se definió en el tiempo agregado, un encuentro sufrido para la canarinha, que continúa en busca de la gloria.

A pesar de que el cuadro brasileño tuvo un arranque prometedor en busca de la ventaja, con figuras como Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Jr., fue Japón quien dio el batacazo sobre la media hora y se puso en ventaja.

Kaishu Sano apareció en el mediocampo para robar el esférico tras una mala salida de Brasil. El jugador condujo por la frontal, evadió con maestría a la defensa sudamericana y, sin dudarlo, sacó un remate desde fuera del área para encender el partido con el 0-1 a favor de los ‘samuráis azules’.

El marcador no se movió hasta la segunda parte, con un Brasil reajustado y con hambre de gol. Fue al 56′ cuando Casemiro tomó el timón de los suyos y marcó el 1-1 para devolverle la ilusión que tanto necesitaba la canarinha.

Y cuando Brasil necesitó un héroe, apareció Gabriel Martinelli para darle un respiro al conjunto sudamericano al 90’+5′. El atacante del Arsenal firmó un golazo que clasificó a la Verdeamarela a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.