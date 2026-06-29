Candidatos y Partidos Políticos

Compartir

– Pacífico Chávez

Hay figuras políticas que han participado en casi todos los partidos políticos posibles, fácilmente se encuentran sus fotografías con camisas y chalecos de todos los colores y logos.

En casos como el anterior tanto los candidatos que hacen esto de cambiar de principios una y otra vez como también los partidos políticos que se prestan a este juego tienen responsabilidad ¿O no es un juego esto de estar en un partido hoy y mañana en otro?

¿Quien debe garantizar que NO llegue al poder un demagogo o alguien sin la instrucción requerida a ocupar una función publica? ¿Quien es esa primera barrera o guarda ante la amenaza de que lleguen al poder personas sin principios?

Los partidos políticos, como institución, tienen la responsabilidad de ser coherentes con lo que dicen ser en sus estatutos. Los estatutos de un partido son el manifiesto oficial de un grupo de ciudadanos que comparten valores, principios, visión de gobierno, comparten ideas de como atender las necesidades del país y como priorizarlas.

Si lo que defiende y propone el instituto político es compartido por mas gente entonces sus afiliados, militancia, simpatizantes y votantes crece, sino simplemente irá desapareciendo.

Por ejemplo, si entre la población hay muchas personas a las que el comunismo les parece una buena opción entonces el partido que tiene esa ideología tiene grandes posibilidades de llegar al poder. Entre las filas de un partido comunista no sería lógico ni aceptable que se encuentren personas con una visión capitalista de la sociedad.

Cuando una persona, un ciudadano, decide participar en política tiene que conocer su propia ideología y buscar entre las opciones de los diferentes partidos políticos si existe uno con el que comulga o al menos es similar a su pensamiento político.

¿Estamos en una crisis de principios en la sociedad? Si lo estamos, constantemente vemos casos de artistas, deportistas, religiosos, líderes que no son coherentes en pensamiento, palabras y acciones.

Esta realidad de una sociedad de principios desechables, no exime a los partidos políticos de su responsabilidad al proponer candidatos, éstos deben ser personas que representen lo mejor posible su programa político.

El punto esta en que los partidos políticos no han sido serios ni coherentes consigo mismos, no han logrado ser instituciones, solo han sido una fachada, cajones vacíos que cualquiera puede ocupar para llegar al poder y después desechar. Esto no trae nada bueno a la democracia, ni al desarrollo del país ni a los partidos políticos en si mismos, este comportamiento es lo que les tiene tan desprestigiados ante la población.

La solución no está en que ya no existan partidos políticos, mas bien se trata de lograr que sean Institutos Políticos serios, firmes en su pensamiento, será la población en general quien validará si su pensamiento político es lo que la sociedad necesita o no.

Si los partidos son mal vistos y tienen una baja aceptación entre la gente es porque ellos mismos irrespetan su identidad, llevan a cualquier persona como candidato con tal de ganar, permiten que gente popular, famosa, este en su oferta electoral sin importar si esas personas tiene un pensamiento político claro y acorde a la ideología partidaria.

Hemos tenido partidos que lo único que les interesa es el poder por todos lo privilegios que trae consigo gobernar, son partidos que viven de la política, tanto que algunos hasta han aprendido que no es necesario ganar, no esta entre sus objetivos llegar a ser gobierno, solo necesitan una pequeña cuota en el gobierno para subsistir, con eso se conforman porque no les interesa solucionar problemas de la sociedad, ni llevar desarrollo, lo único que quieren es tener un medio de subsistencia para unos cuantos de sus dirigentes y si alcanza tal vez para algún familiar o militante leal.

Lo que se debe lograr es que los partidos políticos tenga una identidad propia y acorde con un pensamiento, no una identidad camaleónica que cambie a conveniencia. Eso es lo primero a lograr, Partidos con identidad que se presenten a la sociedad con la valentía de enfrentar el escrutinio de la gente, es la población quien decide apoyar esa propuesta política para que gobierne de acuerdo a lo que dice ser. No se vale decir que se es comunista para comportarse como un capitalista recalcitrante o viceversa.

En el espectro político hay opciones: social demócratas, demócratas cristianos, liberales, social liberal, ecológicos, republicanos, socialistas, nacionalistas, humanistas cristianos, libertarios, patrióticos. ¿Importa con que ideología se identifica cada partio? Claro que si, es lo que he tratado de exponer en estas breves lineas.

Así que para terminar tres cosas:

1- Es necesario saber reconocer cual es tu propio pensamiento político, estudia, haz pruebas en linea, lo importante es que sepas en que corriente política te encuentras, hasta podrías buscar políticos históricos con los cuales tienes semejanzas de pensamiento.

2- En las opciones partidarias que hay en el país encuentra alguna que represente tu pensamiento, valores y visión política, síguela, mira si son coherentes entre lo que dicen ser y hacen. Un partido que dice no tener ideología no es nada y trae consigo corrupción sin ninguna duda.

3- Los candidatos que proponen los partidos deben ser coherentes con la identidad de ese partido político que los esta presentando como propuesta. Si no es así, están fallando los dos, uno por buscar un partido con el que no comulga y el otro por aceptar y proponer una persona que no les representa.

Es en estos casos que los políticos que llegan al poder no buscan solucionar y desarrollar al país, su único objetivo es vivir de los privilegios, y de eso ya estamos cansados, huye de partidos que no son coherentes consigo mismos y de aquellos candidatos que no tienen principios, hoy están de un color y mañana de otro, realmente no defienden nada, no son capaces de comprometerse con nada, atentos todos porque no merecen ninguna confianza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...