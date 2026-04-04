Solicitan a la Universidad Autónoma de Chiapas suspender ponencia del vicepresidente Félix Ulloa

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Varias Organizaciones sociales enviaron recientemente una carta dirigida al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), doctor Oswaldo Chacón Rojas, en la que solicitan la suspensión de la participación del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa en una actividad académica programada en ese centro de estudios superiores.

La petición surge en el marco de la invitación realizada al funcionario para participar en la ponencia titulada “Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos”, organizada por la Cátedra Dong Nguyen Huu de la universidad mexicana. Las organizaciones firmantes manifestaron su preocupación por lo que consideran el contexto actual de vulneraciones a derechos fundamentales en El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

En la carta enviada a la rectoría de la UNACH, las organizaciones sostienen que el régimen de excepción ha implicado la suspensión prolongada de garantías constitucionales en el país, incluyendo derechos relacionados con la libertad de circulación, la libre expresión, la presunción de inocencia, el derecho de asociación y el debido proceso.

Según el documento, esta medida, originalmente concebida como temporal, ha sido prorrogada durante más de cuatro años, lo que, a juicio de los firmantes, ha tenido impactos estructurales en el sistema institucional y jurídico salvadoreño.

Las organizaciones también señalaron que, durante este período, se han registrado miles de capturas que califican como arbitrarias, incluyendo casos de personas que habrían sido detenidas sin pruebas concluyentes y que, incluso después de obtener resoluciones judiciales favorables, continúan privadas de libertad.

“El régimen de excepción ha generado detenciones indiscriminadas en comunidades rurales y urbanas, afectando principalmente a jóvenes de sectores populares”, expusieron en el pronunciamiento.

Referencias a informes internacionales

En su carta los firmantes mencionaron el informe presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), el cual advierte sobre posibles violaciones graves a derechos fundamentales durante la aplicación de medidas extraordinarias de seguridad.

Las organizaciones sostienen que, en ese contexto, la participación del vicepresidente salvadoreño en un foro académico sobre seguridad y derechos humanos genera preocupación entre sectores sociales que consideran necesario visibilizar la situación actual del país ante la comunidad internacional.

Asimismo, indicaron que el régimen de excepción ha sido señalado por distintos organismos regionales e internacionales como un tema que requiere revisión desde estándares de legalidad, proporcionalidad y temporalidad en materia de derechos humanos.

Solicitud dirigida a la universidad mexicana

En la carta, las organizaciones expresaron que su solicitud de suspensión de la actividad busca mostrar solidaridad con las víctimas del régimen de excepción y sus familias, así como con sectores de la sociedad salvadoreña que han denunciado afectaciones derivadas de la política de seguridad vigente.

Los firmantes sostienen que la presencia de altos funcionarios del gobierno salvadoreño en espacios académicos internacionales debe analizarse en el contexto de los señalamientos existentes sobre la situación institucional del país.

La petición fue dirigida directamente al rector Oswaldo Chacón Rojas, a quien solicitaron considerar la suspensión de la ponencia del vicepresidente Ulloa como un gesto de respaldo a las víctimas y de coherencia con los principios de defensa de los derechos humanos.

Organizaciones firmantes

Entre las organizaciones que suscribieron la solicitud se encuentran el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (MOVIR), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, la Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador, Universitarios por la Democracia, el Colectivo de Derechos Humanos Herberth Anaya Sanabria, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña y el Colectivo de Artistas y Profesionales Consecuentes.

Estas agrupaciones señalaron que su pronunciamiento responde a preocupaciones compartidas por distintos sectores sociales respecto al impacto del régimen de excepción en la vida institucional del país.

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