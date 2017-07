Sindicalistas rechazan toma de posesión de Trump

@DiarioCoLatino

Miembros de la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) externaron su rechazo ante la toma de posesión de Donal Trump como presidente de los Estados Unidos, por considerar que impulsará medidas que afectarán a lo salvadoreños que residen en dicha nación norteamericana.

“Rechazamos la toma de posesión porque atenta contra los intereses de muchos migrantes, buena parte de ellos son salvadoreños, creemos que aplicará una serie de medidas económicas que sin duda afectarán a El Salvador”, explicó Elva Argueta, miembro de la CSS.

Asimismo, la sindicalista consideró que El Salvador se mantiene como una “colonia del imperialismo”, por lo que los gobiernos se limitan a aplicar las medidas ordenas por el gobierno estadounidense. “Este gobierno de Donald Trump todavía viene a precarizar más la situación no solamente de las personas que están en Estados Unidos sino también de todos los países en los que tiene injerencia”, comentó.

La CSS consideró que el gobierno de Estados Unidos mantiene un “intervensionismo” en los países del Triángulo Norte, lo que conlleva un mayor grado de militarización en Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Aquí tenemos una base militar en Comalapa, funciona la ILEA y otros organismos que consideramos que no promueven la paz, son fines guerreristas y que afectan nuestra tranquilidad como pueblos”, dijo Rafael Méndez, miembro de la CSS.

Los miembros de la CSS exigieron que se detenga la intervención de los Estados Unidos a los países de la región, además que no se apruebe el plan de ajuste promovido por el Fondo Monetario Internacional. “Solo es un plan que golpea a la clase trabajadora y al pueblo, se hablan de zonas de desarrollo económico, ya se están implementado en Honduras y se quieren implementar aquí, allí no habrá ninguna restricción para las empresas transnacionales, no se respetaran los derechos laborales, ni los convenios internacionales”, aseguró Méndez.

Los sindicalistas dijeron solidarizarse con con la lucha popular en los Estados Unidos en contra de Trump y su política, pero de igual forma, instaron a la clase trabajadora salvadoreña a luchar contra la injerencia y el sometimiento en el que “nos mantienen”.

INSAMI pide una política migratoria que fomente la participación ciudadana

Debido a la toma de posesión del 45 Presidente de los Estados Unidos, el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) dijo que con este hecho se da una nueva etapa de la situación migratoria en El Salvador y en la región.

Según los representantes de INSAMI esta nueva realidad migratoria demanda activar un encuentro de nación donde se identifiquen los impactos posibles y las estrategias a implementar, ya que hoy mas que nunca se requiere de generar espacios de participación ciudadana a la comunidad salvadoreña en el exterior y juntos trazar una ruta a seguir para beneficio del país.

César Ríos, miembro de INSAMI señaló que como institución demandan la implementación de una política nacional migratoria que fomente la participación ciudadana de la población salvadoreña en el exterior para ejecutar acciones conjuntas.

Asimismo, abogaron por el diseño de una estrategia diplomática para garantizar la continuidad de los programas La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), el Programa de Permisos/Refugios para Menores Centroamericanos (CAM, en inglés), el Estatuto de Protección Temporal (TPS), visas para jóvenes y miles de casos estancados en cortes de inmigración en centros de detención se verán comprometidos.

También pidieron la integración de una mesa nacional que de seguimiento a temas de retorno, salud y migración, derechos humanos a los migrantes, derechos económicos, sociales y culturales de la población retornada.