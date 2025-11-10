Simulacro nacional de elecciones generales en Honduras

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este domingo un simulacro de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, que examinará toda la estrategia organizativa concebida para la crucial cita con las urnas. El ensayo busca evaluar la eficiencia y coordinación de los sistemas tecnológicos, logísticos y humanos que se utilizarán en los comicios, y se desarrolla simultáneamente en 524 escuelas a nivel nacional, lo que representa casi el 10 por ciento del total de centros de votación.

En total, se están procesando mil 700 actas transmitidas desde distintos puntos del país hacia el centro de monitoreo principal, instalado en un hotel de Tegucigalpa, donde se encuentran los tres consejeros del CNE supervisando el desempeño del sistema.

La jornada permitirá medir la capacidad técnica del sistema de transmisión de resultados preliminares -conocido por sus siglas TREP-, así como el desempeño del personal que operará en la contienda del último domingo del presente mes.

Además, el ejercicio incluirá la apertura de mesas, registro de electores, conteo preliminar y envío de actas en tiempo real, detalló el árbitro de los comicios, en los que se elegirá al sucesor (a) de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien en enero de 2026 concluirá su mandato de cuatro años.

La prueba también sirve para evaluar la velocidad de transmisión de datos, la estabilidad de la red y el funcionamiento de los servidores de respaldo.

Técnicos del CNE destacaron que el simulacro permite probar distintas situaciones, corregir posibles fallas y ajustar los sistemas de transmisión para cumplir con los tiempos y estándares definidos en el cronograma electoral.

El Consejo Nacional Electoral convocó a los partidos políticos, observadores nacionales y organizaciones de la sociedad civil a acompañar el ensayo, con el fin de verificar el proceso y reforzar la transparencia.

También se espera la presencia de misiones internacionales, que podrán emitir recomendaciones antes de la fase final de preparación.

“El CNE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la realización de un proceso electoral seguro y transparente para todos los hondureños”, indicó la institución en un comunicado.

Más de 6,5 millones de hondureños -de una población de 10 millones- están convocados el día 30 a elegir al nuevo presidente (a), tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional (Parlamento) y 20 al Parlamento Centroamericano. Los presidenciables con mayores opciones de triunfo son, según diversos sondeos, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación; Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, las dos formaciones tradicionales de derecha que encarnan el llamado bipartidismo.

