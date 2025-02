Si la USAID desaparece en El Salvador

César Ramírez

El 9 de febrero de 2025 el diario El Mundo señala en su nota de prensa: “Bukele dice en El Salvador no hay oposición sin dinero de USAID”, eso debido a una cascada de noticias desde Estados Unidos que indican que la agencia para el desarrollo desaparecerá del panorama de muchas naciones en el mundo.

He intentado una breve referencia de notas reseñadas en los titulares de diversos medios de comunicación, son acciones que deben interpretarse en un rango diverso, he seguido las noticias de medios internacionales y los detractores de la USAID no se limitan a la ayuda para el desarrollo, sino afirman que promueve movimientos políticos, un verdadero escenario de batallas silenciosas en todo el mundo es una película de suspenso negativo con sus variantes.

Para comprender desde el horizonte latinoamericano este fenómeno que enfrenta “norteamericanos versus norteamericanos”, debemos identificar los resultados de muchas acciones que durante años fueron denunciados por gobiernos democráticos que no coincidían con las directrices de Estados Unidos, basta leer agencias europeas que interpretan la vida general de esa agencia internacional.

El actual proceso contra USAID es para acusar a los demócratas de todo el mal del mundo, pero ¿cuál será el nuevo ente de la política exterior “suave” de Estados Unidos? ¿en realidad se necesita dinero para pensar en la democracia? ¿es necesario el apoyo monetario para ayudar al prójimo desde la humildad de la solidaridad? ¿Defender la Constitución necesita de un cheque de Estados Unidos? Etc. Durante muchos años desde 1961 hemos conocido la ayuda norteamericana, ha llovido mucho desde entonces, los proyectos fueron impulsados por administraciones demócratas y republicanas, incluso durante el conflicto civil, es innegable el apoyo humanitario a la nación.

Si los valores que hasta este momento de la USAID desaparecen ¿qué nueva visión e ideología se impulsará o no más ayuda para nadie?… la administración del presidente Trump ha iniciado acciones contra inmigrantes, cierre de fronteras, deportaciones, supresión de nacionalidad por nacimiento, fin de la guerra de Ucrania, diálogo con Rusia, aranceles a terceros países, liderazgo de Estados Unidos impositivo, etc., me parece que esa agencia desaparecerá o en su defecto será un largo debate jurídico de años.

La libertad de expresión es un deber ciudadano, defender la Constitución y los derechos humanos son la herencia de las generaciones anteriores, caminar junto a las familias de los desaparecidos o proclamar la libertad de los presos políticos es la realidad del presente, en ese camino no se necesita financiamiento externo, bastan los más sencillos principios del cristianismo o la solidaridad, en consecuencia la ausencia de la USAID en las comunidades: ¿será la condena a la pobreza hasta el próximo siglo o el fin de las intervenciones en Latinoamérica?… amazon.com/author/csarcaralv

