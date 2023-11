“Si él ha fallecido quiero saberlo”: madre de Alejandro Muyshondt

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Patricia Álvarez, madre del exasesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, pide información a las autoridades para saber si su hijo sigue vivo, esto luego de los rumores circulados en las redes sociales de su posible fallecimiento.

Es de contextualizar que en las redes sociales se ha especulado la muerte de Alejandro Muyshondt bajo tutela del Estado; esto, luego de que sufriera un derrame cerebral según una investigación periodística. Muyshondt habría sido ingresado en el Hospital Saldaña por esa complicación en su salud.

Patricia Álvarez, madre de Alejandro Muyshondt, dijo que oficialmente no tiene ninguna respuesta, ni la ha tenido desde el 9 de agosto del corriente año, fecha en que capturaron a Muyshondt. Su única vía de información es la que se publica en X (exTwitter).

“Con todos los rumores que mi hijo estaba en el hospital, que había tenido un derrame cerebral, ahí simple y sencillamente han sido rumores que sí he podido verificar de alguna manera, porque he tenido ángeles de la guarda a mi alrededor”, comentó Álvarez, en una entrevista para Radio YSUCA.

Sobre los rumores de la posible muerte, Patricia Álvarez dijo enterarse por la misma red social, “a mí me llamaron desde Estados Unidos con esa noticia que se había publicado en Twitter (X)”.

Patricia Álvarez informó que ha solicitado informes, que supuestamente su hijo no aparece en el listado de los detenidos que maneja el Gobierno, “¿por qué será que no aparece en el listado?, me gustaría que me la contestaran quiero saber de mi hijo, si él ha fallecido quiero saberlo, quiero tenerlo”.

Álvarez informó que de ninguna institución ha recibido información oficial sobre el estado de Salud de su hijo, a pesar de que las autoridades tienen su correo electrónico, pues le han enviado datos extraoficiales como “datos legales, de supuestamente audiencias virtuales, y ese tipo de cosas, pero el estado de salud de mi hijo ha sido totalmente obviado; y desde entonces quiero saber de mi hijo, pues, o sea, si está vivo”.

“Yo quiero saber su diagnóstico, si era imperativo que yo llevara a algún médico privado a evaluar la situación. Y ahora estoy peor que antes, me dicen que mi hijo ha fallecido, que hay un total hermetismo en torno al hospital (Saldaña), entonces, lo que quiero es que los oficiales del Gobierno me den la cara. Que me dé la cara el señor presidente (Bukele), el señor Osiris Luna (director general de Centros Penales), el ministro de Salud o el director de Medicina Legal. Necesito saber de mi hijo”, pidió la madre.

La entrevistadora le preguntó a Álvarez que si había acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para que indague sobre el tema y se obtenga información sobre Muyshondt.

“Me dicen que es obligación de la procuradora, pero la verdad que este Gobierno funciona al unísono, pues a una misma voz. Entonces no, no he ido a los derechos humanos, pero si he ido la Procuraduría General de la República (PGR); se ha interpuesto Habeas Corpus en la CSJ y tampoco he tenido respuesta, he ido a la Cruz Roja Internacional y en todas me encuentro con lo mismo: no se saben nada, no dicen nada”.

Aseguró que tampoco en el hospital Saldaña le han brindado información, sitio donde presuntamente estaba siendo atendido Muyshondt tras supuestamente sufrir un derrame cerebral. La madre de Muyshondt reiteró su preocupación y urge saber de su hijo.

En agosto de este año, Muyshondt fue capturado por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo acusó del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del expresidente Mauricio Funes Cartagena.