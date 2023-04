Selecta femenina de playa se consagra campeona de los juegos ANOC World Beach Soccer Bali 2023

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección nacional de fútbol playa femenina hizo historia este fin de semana al consagrarse campeona del torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Mundiales de Playa Bali 2023. El torneo fue disputado en el estadio nacional Costa del Sol. En la rama masculina, los “cangrejitos” de la arena salvadoreña se quedaron con el segundo lugar al caer contra Estados Unidos.

Las salvadoreñas se agenciaron el primer lugar de los juegos ANOC World Beach Soccer Bali 2023, luego de derrotar 5-4, en un mítico encuentro a Estados Unidos, con un gol de Daniela Rivera, Cindy Turcios, Marisa González, y el doblete de Yahaira Maravilla. El combinado nacional tuvo un aguerrido encuentro en el que finalizó con ventaja en el primer periodo, empató en el segundo y remontó en el tercero.

Las “guerreras de playa” se agenciaron el título de forma invicta, debido a que superaron sin problemas a Trinidad y Tobago (2-5) y a Bahamas (5-1) en encuentros anteriores.

El profesor Elías Ramírez, director técnico de la selección femenina, destacó el desempeño que tuvo el equipo nacional en el torneo durante las últimas semanas, aspecto que les ayudó a conseguir el “anhelado título” y la clasificación a los juegos que se llevarán a cabo del 6 al 12 de agosto de 2023 en Bali, Indonesia. Además, el estratega de las playeras aseguró que es uno de los mejores grupos que ha dirigido en su experiencia y comentó que se prepararán para dar lo mejor en el campeonato que está próximo.

Respecto a la selección masculina. Los “guerreros” de playa sucumbieron ante Estados Unidos 2-4 tras el tiempo final. El equipo inició perdiendo 1-2 por debajo del marcador, en el primer tramo, los norteamericanos generaron dos más y Heber Ramos marcó el segundo pero, el cuadro de Rudis Gallo no pudo remontar el marcador.

“Es importante el resultado porque quería ser campeón, pero me voy con el rendimiento dado de los muchachos que fue muy bueno. Definitivamente no fue por actitud, no fue por un trabajo que no estaba planificado, el fútbol es así, fueron muy efectivos a la hora de tener las oportunidades. Hay que mejorar algunas cosas, pero prefiero que me sucedan estas cosas acá”, destacó el estratega del cuadro masculino.

En los premios individuales, de la selección femenina la máxima goleadora fue Irma Guerra, la jugadora MVP fue Fatima Pérez y en la rama masculina el máximo goleador fue Heber Ramos.