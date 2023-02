Selección mayor de baloncesto cae ante Honduras en el segundo encuentro de los Preclasificatorios

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección nacional mayor de baloncesto cayó ante el cuadro hondureño en el segundo juego de la fase de los Preclasificatorios Centroamericanos a la FIBA AmericaCup 2025. Los salvadoreños cayeron con una diferencia de diez puntos (65-51). El duelo fue disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, en la capital de Nicaragua.

Ante los hondureños, el equipo nacional de baloncesto no pudo levantar la mala racha desde el debut.

Los dirigidos por Ray Santana finalizaron el primer periodo 16-18 a favor de Honduras, en el segundo periodo se mantuvieron en 19-8 y en el tercer y cuarto produjeron 14 y 13 y 17-11 por debajo del rival, puntaje que los llevó a la segunda derrota de los preclasificatorios.

El técnico del equipo salvadoreño dijo, al finalizar el partido, que “Hoy la pelota no entró, ni de cerca ni de lejos. Creo que no jugamos mal, quitando el inicio que salimos muy blanditos, pero después nos recuperamos y fuimos capaces de defender, de hacer cosas bien en ataque, de mover la pelota, pero si después creas las situaciones y no las metes, es complicado ganar un partido con un 25 por ciento de acierto en el tiro”.

En el primer encuentro de la fase, la escuadra salvadoreña cayó ante Costa Rica 101-97, en el mismo escenario deportivo.

En la tabla de posiciones del grupo A, Nicaragua parte como líder invicto de los preclasificatorios. Por debajo Honduras, Costa Rica y El Salvador en la cuarta posición, y Guatemala en la última.

El Salvador deberá enfrentarse en un formato de todos contra todos ante las selecciones ya mencionadas, para optar pora la segunda fase de los preclasificatorios, en dónde deberán enfrentar a rivales del Caribe y Sudamérican en junio. El próximo rival de El Salvador es el al anfitrión, Nicaragua.